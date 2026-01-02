Ιστιοπλοϊκό σκάφος προσάραξε ανοιχτά της Αντιπάρου, διασώθηκε ένας άνδρας από το Λιμενικό
ΕΛΛΑΔΑ
Ιστιοπλοϊκό Αντίπαρος Πάρος Λιμενικό Σώμα

Ιστιοπλοϊκό σκάφος προσάραξε ανοιχτά της Αντιπάρου, διασώθηκε ένας άνδρας από το Λιμενικό

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι της Πάρου

Ιστιοπλοϊκό σκάφος προσάραξε ανοιχτά της Αντιπάρου, διασώθηκε ένας άνδρας από το Λιμενικό
Ιστιοπλοϊκό σκάφος με σημαία Πολωνίας προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Αντίπαρου, με έναν αλλοδαπό επιβαίνοντα να βρίσκεται στο σκάφος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο άνδρας περισυνελέγη από σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι της Πάρου. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές κατά τον χρόνο του συμβάντος.

