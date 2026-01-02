Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Ιστιοπλοϊκό σκάφος προσάραξε ανοιχτά της Αντιπάρου, διασώθηκε ένας άνδρας από το Λιμενικό
Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι της Πάρου
Ιστιοπλοϊκό σκάφος με σημαία Πολωνίας προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Αντίπαρου, με έναν αλλοδαπό επιβαίνοντα να βρίσκεται στο σκάφος.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο άνδρας περισυνελέγη από σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι της Πάρου. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές κατά τον χρόνο του συμβάντος.
