Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων, δείτε πλάνα drone από το μπλόκο της Νίκαιας
Κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων, δείτε πλάνα drone από το μπλόκο της Νίκαιας
Καθοριστικό το επόμενο 48ωρο με συνελεύσεις στη Νίκαια και πανελλαδική σύσκεψη την Κυριακή στα Μάλγαρα – διχασμός για τη συμμετοχή στον διάλογο με την κυβέρνηση
Στους δρόμους παραμένουν τα τρακτέρ, με τις κινητοποιήσεις των αγροτών να εισέρχονται στην πιο κρίσιμη φάση τους.
Οι νυχτερινές, εναέριες εικόνες από το μπλόκο της Νίκαιας είναι χαρακτηριστικές: Μια ατέλειωτη σειρά από φώτα και σιδερένιους όγκους μέσα στο σκοτάδι, σκηνές με αναμμένα φώτα και βαρέλια με φωτιά για το τσουχτερό κρύο.
Δείτε βίντεο:
Το επόμενο 48ωρο θεωρείται καθοριστικό καθώς σήμερα, Παρασκευή, συνεδριάζει το συντονιστικό όργανο του μπλόκου της Νίκαιας, ενώ αύριο θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη συνέλευση των αγροτών που βρίσκονται στο σημείο πάνω από έναν μήνα.
Κομβικής σημασίας, ωστόσο, θεωρείται η πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει την προσεχή Κυριακή στα Μάλγαρα, όπου αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από 50 μπλόκα.
Όσοι έχουν ταχθεί υπέρ του διαλόγου δεν προτίθενται να συμμετάσχουν στη σύσκεψη.
Οι αγρότες του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης έχουν δηλώσει σταθεροί στη θέση τους για άμεσο διάλογο με την κυβέρνηση. Όπως επισημαίνουν, το μπλόκο ενισχύεται και οι συσκέψεις συνεχίζονται προκειμένου να διαμορφωθεί η ατζέντα του διαλόγου με την Κυβέρνηση.
Στη Νίκαια, το συντονιστικό όργανο του μπλόκου θα συνεδριάσει την Παρασκευή και την επόμενη ημέρα, θα πραγματοποιηθεί η συνέλευση των αγροτών που βρίσκονται εκεί για 33 ημέρες.
Καλούμε τα μπλόκα με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας.
Οι νυχτερινές, εναέριες εικόνες από το μπλόκο της Νίκαιας είναι χαρακτηριστικές: Μια ατέλειωτη σειρά από φώτα και σιδερένιους όγκους μέσα στο σκοτάδι, σκηνές με αναμμένα φώτα και βαρέλια με φωτιά για το τσουχτερό κρύο.
Δείτε βίντεο:
Το κρίσιμο «ραντεβού» στα ΜάλγαραΜετά από μια ιστορική Πρωτοχρονιά που τους βρήκε για πρώτη φορά στα χρονικά πάνω στην άσφαλτο, οι αγρότες εντείνουν τις διεργασίες για τα επόμενα βήματά τους.
Το επόμενο 48ωρο θεωρείται καθοριστικό καθώς σήμερα, Παρασκευή, συνεδριάζει το συντονιστικό όργανο του μπλόκου της Νίκαιας, ενώ αύριο θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη συνέλευση των αγροτών που βρίσκονται στο σημείο πάνω από έναν μήνα.
Κομβικής σημασίας, ωστόσο, θεωρείται η πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει την προσεχή Κυριακή στα Μάλγαρα, όπου αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από 50 μπλόκα.
Όσοι έχουν ταχθεί υπέρ του διαλόγου δεν προτίθενται να συμμετάσχουν στη σύσκεψη.
Οι αγρότες του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης έχουν δηλώσει σταθεροί στη θέση τους για άμεσο διάλογο με την κυβέρνηση. Όπως επισημαίνουν, το μπλόκο ενισχύεται και οι συσκέψεις συνεχίζονται προκειμένου να διαμορφωθεί η ατζέντα του διαλόγου με την Κυβέρνηση.
Στη Νίκαια, το συντονιστικό όργανο του μπλόκου θα συνεδριάσει την Παρασκευή και την επόμενη ημέρα, θα πραγματοποιηθεί η συνέλευση των αγροτών που βρίσκονται εκεί για 33 ημέρες.
Τι επισημαίνει η Επιτροπή των μπλόκωνΣτη σχετική ανακοίνωση – κάλεσμα, η Επιτροπή των μπλόκων έχει επισημάνει μεταξύ άλλων: «Έχοντας στο πλευρό μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχουμε αποκρούσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα μας. Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν ούτε η καταστολή, ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε τα καλέσματα σε προσχηματικούς διαλόγους, ούτε η λάσπη, οι συκοφαντίες και οι πιέσεις, ούτε η προσπάθεια διάσπασης της ενότητας μας με διάφορους “πρόθυμους”. Το μόνο που πετυχαίνουν όλα αυτά είναι να μεγαλώνουν την οργή και την αποφασιστικότητα μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης.
Καλούμε τα μπλόκα με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας.
Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν κάνουμε πίσω. Δεν φοβόμαστε. Δεν υποχωρούμε. Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα