Γεωργιάδης: Τα μπλόκα δεν γίνονται για αγροτικά θέματα αλλά για να πέσει η κυβέρνηση

Ο υπουργός Υγείας υποστηρίζει ότι τα περισσότερα αιτήματα έχουν ικανοποιηθεί και κάνει λόγο για καθαρά πολιτική πράξη με σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνία