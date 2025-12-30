Το μυστήριο με τις 5 διαθήκες και το ενδεχόμενο διπλής δολοφονίας για τα ηλικιωμένα αδέρφια που είχαν καεί μέσα στο σπίτι τους στη Ναύπακτο

Μία 89χρονη και ένας 84χρονος είχαν χάσει τη ζωή τους - Αρχικά είχε επικρατήσει το σενάριο της αυτοχειρίας, αλλά τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και η εμφάνιση πέντε διαθηκών, φέρνουν νέα δεδομένα στην υπόθεση