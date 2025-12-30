Συνελήφθησαν τρεις 15χρονοι για ληστεία 59χρονης πεζής στις Αχαρνές
ΕΛΛΑΔΑ
Ληστεία Αχαρνές Αστυνομία Συλλήψεις Ανήλικοι Βία Τσάντα

Συνελήφθησαν τρεις 15χρονοι για ληστεία 59χρονης πεζής στις Αχαρνές

Οι ανήλικοι της αφαίρεσαν την τσάντα με βίαιο τρόπο και έριξαν τη γυναίκα στο δρόμο

Συνελήφθησαν τρεις 15χρονοι για ληστεία 59χρονης πεζής στις Αχαρνές
4 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη τριών 15χρονων για ληστεία προχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας (29/12) η Αστυνομία στις Αχαρνές.

Ειδικότερα, οι τρεις ανήλικοι φέρεται να προσέγγισαν πεζή μία γυναίκα ηλικίας 59 ετών, να της αφαίρεσαν βίαια την τσάντα της και να την έριξαν στο οδόστρωμα.

Λίγο αργότερα η Αστυνομία τους εντόπισε και τους οδήγησε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών.

Επίσης, συνελήφθη και μία 38χρονη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκο

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης