Συνελήφθησαν τρεις 15χρονοι για ληστεία 59χρονης πεζής στις Αχαρνές
Οι ανήλικοι της αφαίρεσαν την τσάντα με βίαιο τρόπο και έριξαν τη γυναίκα στο δρόμο
Στη σύλληψη τριών 15χρονων για ληστεία προχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας (29/12) η Αστυνομία στις Αχαρνές.
Ειδικότερα, οι τρεις ανήλικοι φέρεται να προσέγγισαν πεζή μία γυναίκα ηλικίας 59 ετών, να της αφαίρεσαν βίαια την τσάντα της και να την έριξαν στο οδόστρωμα.
Λίγο αργότερα η Αστυνομία τους εντόπισε και τους οδήγησε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών.
Επίσης, συνελήφθη και μία 38χρονη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκο
Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
