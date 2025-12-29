Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το CAR, το καλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου

…που είναι στην κορυφή και της Ελληνικής αγοράς,
… που οδηγεί τις εξελίξεις στο αυτοκίνητο,
… που διαβάζεται από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο,
… που δοκιμάζει, συγκρίνει αναλύει και σας παρουσιάζει χωρίς φόβο και με άποψη τα αυτοκίνητα,
… που σας ενημερώνει για ό,τι πρέπει να ξέρετε για το αυτοκίνητο με την ανεπηρέαστη γνώμη του, τη βαθιά αυτοκινητιστική του κουλτούρα και τις δυνατότερες ελληνικές και ξένες υπογραφές.

Το CAR βάζει στο επίκεντρο τον αναγνώστη. Μιλάει εκ μέρους του…
Γιατί το CAR μπορεί!

Διαβάστε στο Car, που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:
• Cover Story
CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID
Το πιο ολοκληρωμένο μοντέλο στη σύγχρονη ιστορία της Citroën γίνεται ακόμα καλύτερο, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για ολόκληρη την κατηγορία.

• Η ΤΑΞΗ ΤΟΥ 2026
Τα 26 πιο σημαντικά μοντέλα, από μικρά ηλεκτρικά μοντέλα πόλης μέχρι θερμικά supercars, που θα δούμε μέσα στο 2026.

• BMW iX3
Η πιο καθοριστική και σίγουρα μια από τις καλύτερες BMW των τελευταίων δεκαετιών είναι ηλεκτρική και γράφει από την αρχή τους κανόνες του παιχνιδιού.

• RENAULT CLIO
Το νέο Clio δηλώνει ξεκάθαρα τις προθέσεις της Renault να δημιουργήσει ένα supermini με χαρακτηριστικά και τεχνολογία μεγαλύτερων κατηγοριών.

• HYUNDAI IONIQ 6 N
Η Hyundai αναστατώνει και πάλι την ηλεκτροκίνηση με μια σχεδόν αναρχική πρόταση που βάζει σε πρώτο πλάνο τη διασκεδαστική πτυχή της οδήγησης.

• SMART #5 BRABUS
Το μεγαλύτερο και ισχυρότερο smart όλων των εποχών αποδεικνύει πως το νέο κεφάλαιο της εταιρείας γράφεται από λευκό χαρτί.

• BMW M2 CS - PORSCHE CAYMAN GTS
Το πισωκίνητο σπορ κουπέ μέσα από δύο διαφορετικές προσεγγίσεις με κοινό στόχο την ανόθευτη οδηγική απόλαυση με κλασικούς όρους.

Ακόμα οδηγούμε:
TOYOTA bZ4X
SKODA OCTAVIA RS
JEEP AVENGER HYBRID 4xe
BYD DOLPHIN SURF vs DONGFENG BOX

CAR! Με τις πιο έγκυρες ελληνικές και ξένες υπογραφές!
Την Κυριακή, με το ΘΕΜΑ!
