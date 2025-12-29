Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!

…που είναι στην κορυφή και της Ελληνικής αγοράς,

Το πιο ολοκληρωμένο μοντέλο στη σύγχρονη ιστορία της Citroën γίνεται ακόμα καλύτερο, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για ολόκληρη την κατηγορία.Τα 26 πιο σημαντικά μοντέλα, από μικρά ηλεκτρικά μοντέλα πόλης μέχρι θερμικά supercars, που θα δούμε μέσα στο 2026.Η πιο καθοριστική και σίγουρα μια από τις καλύτερες BMW των τελευταίων δεκαετιών είναι ηλεκτρική και γράφει από την αρχή τους κανόνες του παιχνιδιού.Το νέο Clio δηλώνει ξεκάθαρα τις προθέσεις της Renault να δημιουργήσει ένα supermini με χαρακτηριστικά και τεχνολογία μεγαλύτερων κατηγοριών.Η Hyundai αναστατώνει και πάλι την ηλεκτροκίνηση με μια σχεδόν αναρχική πρόταση που βάζει σε πρώτο πλάνο τη διασκεδαστική πτυχή της οδήγησης.Το μεγαλύτερο και ισχυρότερο smart όλων των εποχών αποδεικνύει πως το νέο κεφάλαιο της εταιρείας γράφεται από λευκό χαρτί.Το πισωκίνητο σπορ κουπέ μέσα από δύο διαφορετικές προσεγγίσεις με κοινό στόχο την ανόθευτη οδηγική απόλαυση με κλασικούς όρους.TOYOTA bZ4XSKODA OCTAVIA RSJEEP AVENGER HYBRID 4xeBYD DOLPHIN SURF vs DONGFENG BOX