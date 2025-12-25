Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Μόλις 8 θετικά αλκοτέστ σε 2.000 ελέγχους στην Αιόλου το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων
Σύμφωνα με αστυφύλακα στο κλιμάκιο της Σταδίου, αρκετοί ήταν αυτοί που επέλεξαν να πάρουν ταξί
Έξι συνεργεία σε διάφορα σημεία της Αττικής ανέπτυξε το βράδυ της παραμονής των Χριστουγένων η Τροχαία προκειμένου να διεξάγει ελέγχους για κατανάλωση αλκοόλ.
Μόνο στη συμβολή της Αιόλου με τη Σταδίου το κλιμάκιο της τροχαίας διενήργησε 2.000 αλκοτέστ από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης μέχρι τις 5 το πρωί της Πέμπτης.
Σύμφωνα, δε, με τον αστυφύλακα Χρήστο Γιωργοκίτσο που μίλησε στην ΕΡΤ, από τα 2.000 αλκοτέστ, μόνο σε 8 διαπιστώθηκε υπέρβαση των ορίων.
Όπως διευκρίνισε, «σχεδόν όλοι οι οδηγοί που εντοπίστηκαν ήταν στην πρώτη βαθμίδα, δηλαδή από 0,24-0,40 και δεν υπήρξε καμία περίπτωση δεύτερης ή τρίτης κλίμακας».
Ο ίδιος παρατήρησε, επίσης, ότι αρκετοί ήταν αυτοί που επέλεξαν τα ταξί για να κινηθούν έχοντας στο νου τους και στην αυστηροποίηση της σχετικής νομοθεσίας.
Όσον αφορά τη διαδικασία, ο αστυφύλακας τη Τροχαίας εξήγησε ότι κανένα όχημα δεν περνά χωρίς να περάσει ο οδηγός από αλκοτέστ, ενώ σε περίπτωση ανίχνευσης ακόμη και μικρής ποσότητας οινοπνεύματος, ο οδηγός υποβάλλεται σε δεύτερη, κύρια μέτρηση μετά από 15 λεπτά, ώστε να διαπιστωθεί το ακριβές ποσοστό.
Μιλώντας, τέλος, για τις ποινές, υπενθύμισε ότι η νομοθεσία προβλέπει τρεις κλίμακες:
Πρώτη βαθμίδα (0,24 -0,40): πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες
Δεύτερη βαθμίδα (0,40-0,60): πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 90 ημέρες
Τρίτη βαθμίδα (0,60 και πάνω): πρόστιμο 1.200 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 180 ημέρες και αυτόφωρη διαδικασία
