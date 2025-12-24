ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Στο νοσοκομείο 14χρονη που έλεγε τα κάλαντα και τραυματίστηκε με πατίνι - Πώς έγινε το ατύχημα
Η 14χρονη εντοπίστηκε αναίσθητη στον δρόμο από νοσηλεύτρια που πήγαινε στην εργασία της, η οποία της προσέφερε τις πρώτες βοήθειες και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ– Νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική

Στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης ένα 14χρονο κορίτσι, το οποίο βρέθηκε αναίσθητο και τραυματισμένο στο δρόμο, ενώ είχε βγει για να πει τα κάλαντα.

Αρχικά, υπήρχαν σενάρια για το ενδεχόμενο παράσυρσης και εγκατάλειψης από οδηγό. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η ανήλικη ανέκτησε τις αισθήσεις της και περιέγραψε τι της συνέβη. Όπως είπε, εντόπισε ηλεκτρικό πατίνι ενεργοποιημένο σε πεζοδρόμιο, το χρησιμοποίησε και στη συνέχεια έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι. Ο τραυματισμός στο κεφάλι καταγράφηκε και από το ΕΚΑΒ, κατά τη διακομιδή της.

Το κορίτσι ενοπίστηκε από νοσηλεύτρια της ΜΕΘ του «Αγία Σοφία», η οποία κατευθυνόταν στην εργασία της. Άμεσα της παρείχε πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, που τη μετέφερε στο νοσοκομείο.

Η 14χρονη φέρει θλαστικά τραύματα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική. Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία. Στο πλευρό της βρίσκονται η μητέρα της και τα αδέλφια της.
