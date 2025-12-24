ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Διακοπές ρεύματος σε Παγκράτι, Βύρωνα, Γκύζη και Παιανία

Το efood φροντίζει να αναβαθμίσει την εμπειρία του ταξιδιού σου στο αεροδρόμιο της Αθήνας

Το efood ανεβάζει επίπεδο την εμπειρία στο αεροδρόμιο της Αθήνας και κάνει την αναμονή στην πύλη πιο απολαυστική από ποτέ

Η μέρα του ταξιδιού επιτέλους έφτασε· η βαλίτσα γεμάτη, η πύλη έχει ανακοινωθεί , και το μυαλό ήδη ταξιδεύει στα χριστουγεννιάτικα τραπέζια που πλησιάζουν. Και κάπως έτσι… η πείνα κάνει την εμφάνισή της. Η σκέψη «δε γίνεται τώρα να φύγει κανείς από την πύλη» μοιάζει λογική — μέχρι που ένας efood διανομέας εμφανίζεται δίπλα σου , κι ένας συνεπιβάτης παραλαμβάνει έναν καφέ χωρίς να έχει κουνηθεί ρούπι.

Εκεί αποκαλύπτεται και η λύση: με την υπηρεσία Gate Delivery powered by efood, κάθε παραγγελία από επιλεγμένα καταστήματα του αεροδρομίου της Αθήνας φτάνει κατευθείαν στην πύλη σου. Είτε μέσω των ειδικών efood kiosks είτε από το κινητό, ο καφές ή το σνακ ετοιμάζονται άμεσα και παραδίδονται σε λίγα λεπτά, ακριβώς εκεί που βρίσκεται ο ταξιδιώτης.

Το πραγματικό κόστος της υπασφάλισης

Το πραγματικό κόστος της υπασφάλισης

Σε μια χώρα όπου οι φυσικές καταστροφές μας δοκιμάζουν καθημερινά, η ασφάλιση της κατοικίας δεν αποτελεί πολυτέλεια. Είναι μια απαραίτητη κίνηση που δείχνει προνοητικότητα και εξασφαλίζει ουσιαστική προστασία, προσφέροντας σιγουριά και ψυχική ηρεμία σε μια δύσκολη στιγμή.

Οι ταινίες που φέρνουν τα Χριστούγεννα στην οθόνη σου

Αποκλειστικός προορισμός το pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA CHRISTMAS, με περισσότερες από 130 κινηματογραφικές επιλογές και 4 back-2-back προβολές καθημερινά.

