Απέναντί μας έχουμε ένα εχθρικό κράτος, λέει το Δ.Σ του Συλλόγου Θυμάτων και Συγγενών των Τεμπών για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ
Απέναντί μας έχουμε ένα εχθρικό κράτος, λέει το Δ.Σ του Συλλόγου Θυμάτων και Συγγενών των Τεμπών για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ
Την ανακοίνωση υπογράφουν, ο αντιπρόεδρος Παύλος Ασλανίδης, η γραμματέας Ελένη Βασάρα, η ταμίας του συλλόγου Μιρέλα Ρούτσι και τα μέλη Βασίλης Παυλίδης - Αναστάσιος Ταχματζίδης
Ανακοίνωση για τον φορολογικό έλεγχο που πραγματοποίησε κλιμάκιο ελεγκτών της ΑΑΔΕ από την Θεσσαλονίκη στα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων και Συγγενών των Τεμπών 2023, εξέδωσαν πέντε μέλη του Δ.Σ. Στην ανακοίνωση που υπογράφουν, ο αντιπρόεδρος Παύλος Ασλανίδης, η γραμματέας Ελένη Βασάρα, η ταμίας του συλλόγου Μιρέλα Ρούτσι και τα μέλη Βασίλης Παυλίδης Αναστάσιος Ταχματζίδης, αναφέρουν πως «δεν τρομοκρατούμαστε, δεν σταματάμε, συνεχίζουμε».
«Σαν να μην έφταναν οι συστηματικές μεθοδεύσεις, η προσπάθεια συγκάλυψης και τα συνεχόμενα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε στον αγώνα μας για την αποκάλυψη της αλήθειας σχετικά με το έγκλημα των Τεμπών. Η κυβέρνηση προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Όλως τυχαίως (!) αποφάσισε να στείλει τον ΣΔΟΕ για έλεγχο στο γραφείο του Συλλόγου μας, ακριβώς την ημέρα που δίναμε μεγάλη μάχη για να γίνουμε δεκτοί ως υποστηρίζοντες την κατηγορία στη δίκη για τις αλλοιώσεις, τις καθυστερήσεις και τα “παιχνίδια” με το βιντεοληπτικό υλικό από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Προφανώς και δεν θεωρούμε ότι είμαστε υπεράνω ελέγχου αλλά η σημειολογία της συγκυρίας αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι απέναντί μας έχουμε ένα εχθρικό κράτος», αναφέρει η ανακοίνωση της πλειοψηφίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου.
«Ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση και το σύστημα που θέλουν να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια, που αφήνουν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα να αλωνίζουν και να κερδοσκοπούν σε βάρος μας, δρώντας από κοινού στα τρένα και σε άλλες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, είναι μακριά γελασμένοι. Δεν τρομοκρατούμαστε! Δεν σταματάμε! Συνεχίζουμε!», καταλήγει η ανακοίνωση.
Την δήλωση υπογράφουν οι εξής:
Είχε προηγηθεί η προσωπική αντίδραση από την πρόεδρο του Συλλόγου, Μαρία Καρυστιανού.
«Σαν να μην έφταναν οι συστηματικές μεθοδεύσεις, η προσπάθεια συγκάλυψης και τα συνεχόμενα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε στον αγώνα μας για την αποκάλυψη της αλήθειας σχετικά με το έγκλημα των Τεμπών. Η κυβέρνηση προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Όλως τυχαίως (!) αποφάσισε να στείλει τον ΣΔΟΕ για έλεγχο στο γραφείο του Συλλόγου μας, ακριβώς την ημέρα που δίναμε μεγάλη μάχη για να γίνουμε δεκτοί ως υποστηρίζοντες την κατηγορία στη δίκη για τις αλλοιώσεις, τις καθυστερήσεις και τα “παιχνίδια” με το βιντεοληπτικό υλικό από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Προφανώς και δεν θεωρούμε ότι είμαστε υπεράνω ελέγχου αλλά η σημειολογία της συγκυρίας αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι απέναντί μας έχουμε ένα εχθρικό κράτος», αναφέρει η ανακοίνωση της πλειοψηφίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου.
«Ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση και το σύστημα που θέλουν να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια, που αφήνουν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα να αλωνίζουν και να κερδοσκοπούν σε βάρος μας, δρώντας από κοινού στα τρένα και σε άλλες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, είναι μακριά γελασμένοι. Δεν τρομοκρατούμαστε! Δεν σταματάμε! Συνεχίζουμε!», καταλήγει η ανακοίνωση.
Την δήλωση υπογράφουν οι εξής:
- Παύλος Ασλανίδης, Αντιπρόεδρος
- Ελένη Βασάρα, Γραμματέας
- Μιρέλα Ρούτσι, Ταμίας
- Βασίλης Παυλίδης, Μέλος
- Αναστάσιος Ταχματζίδης, Μέλος
Είχε προηγηθεί η προσωπική αντίδραση από την πρόεδρο του Συλλόγου, Μαρία Καρυστιανού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα