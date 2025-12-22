Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Μεταξύ των κορυφαίων 103 εκπαιδευτών χειρουργών παγκοσμίως ο καθηγητής του ΑΠΘ Γεώργιος Τσουλφάς
Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας Μεταμοσχεύσεων Συμπαγών Οργάνων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ο Διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Γεώργιος Τσουλφάς, εξελέγη Μέλος της Ακαδημίας Master Surgeon Educators του American College of Surgeons (ACS), το οποίο αποτελεί τον μεγαλύτερο επιστημονικό και εκπαιδευτικό οργανισμό χειρουργών στον κόσμο.
Η Ακαδημία επιλέγει τα μέλη της έπειτα από αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης. Ο Καθηγητής Τσουλφάς είναι μεταξύ των 103 νέων μελών που εντάχθηκαν φέτος στο σώμα αυτό, αποτελώντας την όγδοη σειρά εκλεγμένων μελών.
Ο κ. Τσουλφάς είναι Καθηγητής και Διευθυντής της Χειρουργικής Μεταμοσχεύσεων στο Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου, καθώς και Διευθυντής του Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας Μεταμοσχεύσεων Συμπαγών Οργάνων.
Διετέλεσε Πρόεδρος του International College of Surgeons, ενώ σήμερα είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας και Αντιπρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου.
Το ερευνητικό του έργο καλύπτει τομείς, όπως η χειρουργική ήπατος-χοληφόρων, οι ηπατικές κακοήθειες, η ισχαιμία/επαναιμάτωση, η μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων, αλλά και η ιατρική εκπαίδευση και η αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η τρισδιάστατη εκτύπωση στη χειρουργική.
Το 2024 πρωτοστάτησε στη δημιουργία του Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας Μεταμοσχεύσεων Συμπαγών Οργάνων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ενισχύοντας τον συντονισμό των ερευνητικών δράσεων, τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων και τη διεθνή συνεργασία.
