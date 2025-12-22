Μεταξύ των κορυφαίων 103 εκπαιδευτών χειρουργών παγκοσμίως ο καθηγητής του ΑΠΘ Γεώργιος Τσουλφάς
ΕΛΛΑΔΑ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Καθηγητής Χειρουργός

Μεταξύ των κορυφαίων 103 εκπαιδευτών χειρουργών παγκοσμίως ο καθηγητής του ΑΠΘ Γεώργιος Τσουλφάς

Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας Μεταμοσχεύσεων Συμπαγών Οργάνων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μεταξύ των κορυφαίων 103 εκπαιδευτών χειρουργών παγκοσμίως ο καθηγητής του ΑΠΘ Γεώργιος Τσουλφάς
Βασιλική Χρυσοστομίδου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Γεώργιος Τσουλφάς, εξελέγη Μέλος της Ακαδημίας Master Surgeon Educators του American College of Surgeons (ACS), το οποίο αποτελεί τον μεγαλύτερο επιστημονικό και εκπαιδευτικό οργανισμό χειρουργών στον κόσμο.

Η Ακαδημία επιλέγει τα μέλη της έπειτα από αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης. Ο Καθηγητής Τσουλφάς είναι μεταξύ των 103 νέων μελών που εντάχθηκαν φέτος στο σώμα αυτό, αποτελώντας την όγδοη σειρά εκλεγμένων μελών.

Ο κ. Τσουλφάς είναι Καθηγητής και Διευθυντής της Χειρουργικής Μεταμοσχεύσεων στο Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου, καθώς και Διευθυντής του Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας Μεταμοσχεύσεων Συμπαγών Οργάνων.

Διετέλεσε Πρόεδρος του International College of Surgeons, ενώ σήμερα είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας και Αντιπρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου.

Το ερευνητικό του έργο καλύπτει τομείς, όπως η χειρουργική ήπατος-χοληφόρων, οι ηπατικές κακοήθειες, η ισχαιμία/επαναιμάτωση, η μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων, αλλά και η ιατρική εκπαίδευση και η αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η τρισδιάστατη εκτύπωση στη χειρουργική.

Το 2024 πρωτοστάτησε στη δημιουργία του Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας Μεταμοσχεύσεων Συμπαγών Οργάνων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ενισχύοντας τον συντονισμό των ερευνητικών δράσεων, τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων και τη διεθνή συνεργασία.
Βασιλική Χρυσοστομίδου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Χριστούγεννα 2025 με τη φροντίδα της ΑΒ Βασιλόπουλος!

Φέτος, η ΑΒ Βασιλόπουλος παρουσιάζει στην καμπάνια της, μια ολοκληρωμένη γιορτινή εμπειρία με κεντρικό άξονα το γιορτινό τραπέζι για τα πιο όμορφα Χριστούγεννα, δείχνοντας πώς η ΑΒ φροντίζει να μη λείψει τίποτα από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και το σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης