Χειροπέδες σε δύο για ένοπλη ληστεία στην Κηφισιά με λεία 180.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
Ληστεία Κηφισιά

Χειροπέδες σε δύο για ένοπλη ληστεία στην Κηφισιά με λεία 180.000 ευρώ

Η ληστεία έγινε τον Οκτώβρη - Οι δράστες φορώντας κουκούλες και καπέλα, απείλησαν με όπλο τον υπάλληλο και αφαίρεσαν τσάντα που περιείχε τις εισπράξεις

Πλήρως εξιχνιάστηκε υπόθεση ένοπλης ληστείας με λεία 180.000 ευρώ σε βάρος υπαλλήλου εταιρείας στην Κηφισιά από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, με τη σύλληψη δύο Ελλήνων, ηλικίας 37 και 36 ετών.

Οι συλλήψεις έγιναν τις πρωινές ώρες της Τρίτης 17 Δεκεμβρίου 2025, σε περιοχή της Δυτικής Αττικής, έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή αστυνομικών της Ε.Κ.Α.Μ., των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και αστυνομικού σκύλου. Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά κακουργημάτων και πλημμελημάτων, μεταξύ των οποίων εγκληματική οργάνωση, ένοπλη ληστεία κατά συναυτουργία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και προσωπικών δεδομένων.

Η ληστεία διαπράχθηκε το βράδυ της 15ης Οκτωβρίου 2025 στην Κηφισιά. Οι δύο κατηγορούμενοι, γνωρίζοντας ότι υπάλληλος εταιρείας μετέφερε τις εισπράξεις, τον πλησίασαν με δίκυκλο μεγάλου κυβισμού. Φορώντας κουκούλες και καπέλα, τον απείλησαν με όπλο και αφαίρεσαν τσάντα που περιείχε 180.000 ευρώ, πριν διαφύγουν.

Αμέσως μετά το περιστατικό ξεκίνησε εκτεταμένη έρευνα από την αστυνομία. Μέσα από ειδικές ανακριτικές πράξεις και την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δύο συλληφθέντες ως τους δράστες της ένοπλης ληστείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφημένες εφαρμογές επικοινωνίας για να δυσκολεύουν τον εντοπισμό τους, ενώ παρακολουθούσαν και την περιοχή γύρω από τα σπίτια τους, φοβούμενοι πιθανή αστυνομική παρακολούθηση.

Τα βίντεο που αξιοποίησαν οι αστυνομικοί και κατέληξαν στους δράστες:



Κλείσιμο



Το δίκυκλο που χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία ανήκε στον 37χρονο και είχε πινακίδες οι οποίες είχαν αφαιρεθεί σε παλαιότερο χρόνο για τροχονομική παράβαση. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μόλις επτά ημέρες μετά τη ληστεία, ο ίδιος αγόρασε πολυτελές αυτοκίνητο μεγάλης αξίας.

Κατά τις έρευνες στα σπίτια των δύο κατηγορουμένων κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, το δίκυκλο που χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία με εγκατεστημένο σύστημα GPS, ακόμη ένα δίκυκλο και σκελετός δικύκλου που είχαν δηλωθεί ως κλεμμένα, φυσίγγια, κλειδιά οχημάτων, κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM, φορητές συσκευές εντοπισμού, το πολυτελές όχημα του 37χρονου, καθώς και τα ρούχα που φορούσαν κατά τη ληστεία.

Το πολυτελές αυτοκίνητο που αγόρασαν οι δράστες με τα κλοπιμαία:

Τα ρούχα από τα οποία τους αναγνώρισαν
Παράλληλα, η αστυνομική έρευνα οδήγησε στην εξιχνίαση τεσσάρων ακόμη κλοπών οχημάτων – δύο αυτοκινήτων και δύο δικύκλων – που αποδίδονται στους ίδιους δράστες. Όπως προέκυψε, οι δύο συλληφθέντες είχαν απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις Αρχές στο παρελθόν, με συνολικά 19 συλλήψεις για αδικήματα όπως ληστείες, διακεκριμένες κλοπές και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
