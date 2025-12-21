Χειροπέδες σε δύο για ένοπλη ληστεία στην Κηφισιά με λεία 180.000 ευρώ

Τα ρούχα από τα οποία τους αναγνώρισαν

Το δίκυκλο που χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία ανήκε στον 37χρονο και είχε πινακίδες οι οποίες είχαν αφαιρεθεί σε παλαιότερο χρόνο για τροχονομική παράβαση. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μόλις επτά ημέρες μετά τη ληστεία, ο ίδιος αγόρασε πολυτελές αυτοκίνητο μεγάλης αξίας.Κατά τις έρευνες στα σπίτια των δύο κατηγορουμένων κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, το δίκυκλο που χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία με εγκατεστημένο σύστημα GPS, ακόμη ένα δίκυκλο και σκελετός δικύκλου που είχαν δηλωθεί ως κλεμμένα, φυσίγγια, κλειδιά οχημάτων, κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM, φορητές συσκευές εντοπισμού, το πολυτελές όχημα του 37χρονου, καθώς και τα ρούχα που φορούσαν κατά τη ληστεία.Παράλληλα, η αστυνομική έρευνα οδήγησε στην εξιχνίαση τεσσάρων ακόμη κλοπών οχημάτων – δύο αυτοκινήτων και δύο δικύκλων – που αποδίδονται στους ίδιους δράστες. Όπως προέκυψε, οι δύο συλληφθέντες είχαν απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις Αρχές στο παρελθόν, με συνολικά 19 συλλήψεις για αδικήματα όπως ληστείες, διακεκριμένες κλοπές και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.