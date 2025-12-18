Ο Στέφανος Παπαδόπουλος είχε δημοσιεύσει βίντεο με τον Μαζωνάκη, «με τους σωστούς ανθρώπους δίπλα μου» έγραφε
Ο Στέφανος Παπαδόπουλος είχε δημοσιεύσει βίντεο με τον Μαζωνάκη, «με τους σωστούς ανθρώπους δίπλα μου» έγραφε
Ο 22χρονος κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι στα προφίλ του στα social media έκανε δημοσιεύσεις από τη συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, οι οποίες δεν διεγράφησαν - «Είναι η δουλειά μου»
Ο 22χρονος Στέφανος Παπαδόπουλος κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, καταγγέλλοντας ότι κατά τη διάρκεια επαγγελματικής συνεργασίας δέχθηκε επανειλημμένες ασελγείς προτάσεις και ψυχολογική πίεση. Από την πλευρά του ο τραγουδιστής σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για εκβιασμό υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα.
Ο 22χρονος κλήθηκε να σχολιάσει και το γεγονός ότι στα προφίλ του στα social media έκανε δημοσιεύσεις από τη συνεργασία του με τον κ. Μαζωνάκη, οι οποίες δεν διεγράφησαν. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας ο 22χρονος κατήγγειλε πως παρενοχλήθηκε. «Δουλειά μου είναι. Να σβήσω τη δουλειά μου; Είναι ένα βιογραφικό», απάντησε ο κ. Παπαδόπουλος.
Στο προφίλ του στο Facebook, ο κ. Παπαδόπουλος είχε δημοσιεύσει στις 4 Μαίου ένα βίντεο στο οποίο τραγουδάει με τον Γιώργο Μαζωνάκη, το οποίο συνοδεύει με το σχόλιο:
«Υπάρχουν βράδια που δεν μοιάζουν με κανένα άλλο. Βράδια που η σκηνή γίνεται σπίτι και οι φωνές ενώνονται σε μία. Αυτό το Σαββατόβραδο ήταν ένα από αυτά. Με τους σωστούς ανθρώπους δίπλα μου, με ψυχή γεμάτη και καρδιά που χτυπούσε πιο δυνατά από τα ηχεία. Δεν έχει να κάνει με το πού είσαι, αλλά με το πώς νιώθεις. Και χθες νιώσαμε… πολλά. Ευχαριστούμε για ένα ακόμη μαγικό Σαββατόβραδο. Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο για να ζήσουμε μαζί όσα δεν λέγονται – μόνο τραγουδιούνται».
Κληθείς να πάρει θέση για τη χρονική απόσταση που μεσολάβησε από τα περιστατικά που φέρονται να έλαβαν χώρα μέχρι την καταγγελία, ο 22χρονος είπε: «όλοι λένε ότι θέλουν, δεν με αφορά» ξεκαθαρίζοντας πως ολοκλήρωσε τη συνεργασία τους.
Οι δηλώσεις του Στέφανου Παπαδόπουλου μετά την καταγγελία:
Ο 22χρονος κλήθηκε να σχολιάσει και το γεγονός ότι στα προφίλ του στα social media έκανε δημοσιεύσεις από τη συνεργασία του με τον κ. Μαζωνάκη, οι οποίες δεν διεγράφησαν. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας ο 22χρονος κατήγγειλε πως παρενοχλήθηκε. «Δουλειά μου είναι. Να σβήσω τη δουλειά μου; Είναι ένα βιογραφικό», απάντησε ο κ. Παπαδόπουλος.
Στο προφίλ του στο Facebook, ο κ. Παπαδόπουλος είχε δημοσιεύσει στις 4 Μαίου ένα βίντεο στο οποίο τραγουδάει με τον Γιώργο Μαζωνάκη, το οποίο συνοδεύει με το σχόλιο:
«Υπάρχουν βράδια που δεν μοιάζουν με κανένα άλλο. Βράδια που η σκηνή γίνεται σπίτι και οι φωνές ενώνονται σε μία. Αυτό το Σαββατόβραδο ήταν ένα από αυτά. Με τους σωστούς ανθρώπους δίπλα μου, με ψυχή γεμάτη και καρδιά που χτυπούσε πιο δυνατά από τα ηχεία. Δεν έχει να κάνει με το πού είσαι, αλλά με το πώς νιώθεις. Και χθες νιώσαμε… πολλά. Ευχαριστούμε για ένα ακόμη μαγικό Σαββατόβραδο. Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο για να ζήσουμε μαζί όσα δεν λέγονται – μόνο τραγουδιούνται».
Κληθείς να πάρει θέση για τη χρονική απόσταση που μεσολάβησε από τα περιστατικά που φέρονται να έλαβαν χώρα μέχρι την καταγγελία, ο 22χρονος είπε: «όλοι λένε ότι θέλουν, δεν με αφορά» ξεκαθαρίζοντας πως ολοκλήρωσε τη συνεργασία τους.
Οι δηλώσεις του Στέφανου Παπαδόπουλου μετά την καταγγελία:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα