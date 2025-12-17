Πληρώνονται κανονικά οι αγρότες, μετά το τεχνικό πρόβλημα με τις παρακρατήσεις των εισφορών
Αποκαταστάθηκε σταδιακά από τις 12:00 το τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ που προκάλεσε προσωρινή παρακράτηση εισφοράς ΕΛΓΑ χωρίς να έχουν πιστωθεί οι ενισχύσεις - Από το πρωί ξεκίνησαν οι πληρωμές της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης και ακολούθησε η εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης
Κανονικά πραγματοποιούνται πλέον οι πληρωμές των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ προς τους αγρότες, μετά την αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος που είχε παρουσιαστεί στο σύστημα καταβολής ενισχύσεων.
Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «επιλύθηκε, τελικά, το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι πληρωμές γίνονται κανονικά».
Το ζήτημα προέκυψε το βράδυ της Τρίτης (16.12.25), όταν λόγω τεχνικού σφάλματος από την πλευρά του τεχνικού συμβούλου παρουσιάστηκε δυσλειτουργία στο σύστημα πληρωμών. Ως αποτέλεσμα, σε δικαιούχους αγρότες πραγματοποιήθηκε παρακράτηση του υπολοίπου της ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ, χωρίς να έχει προηγηθεί η πίστωση των ποσών που αφορούσαν τη Βασική και την Αναδιανεμητική Ενίσχυση.
Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και ξεκίνησε η πληρωμή των δικαιούχων της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης, ενώ γύρω στις 12:00 το μεσημέρι άρχισε και η καταβολή της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης.
Για το θέμα τοποθετήθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8, κάνοντας λόγο για «αδικαιολόγητο λάθος». Όπως ανέφερε: «Για το θέμα του ΕΛΓΑ, χθες ήταν να καταβληθεί η βασική ενίσχυση, η αναδιανεμητική, το πρόγραμμα Young και οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ και υπάρχει η συμφωνία ενός ποσοστού αγροτών, μεγάλου ποσοστού αγροτών, οι οποίοι το έχουν δεσμευτεί αυτό με την υπογραφή τους στα ΚΥΔ κατά την υποβολή της δήλωσης του ΟΣΔΕ, ότι με την καταβολή της βασικής ενίσχυσης θα παρακρατείται η ασφαλιστική εισφορά υπέρ του ΕΛΓΑ. Τι συνέβη χθες; Χθες λοιπόν που ήταν να πληρωθούν, εκ παραδρομής, εκ λάθους του τεχνικού συμβούλου και του ΟΠΕΚΕΠΕ, εστάλη πρώτα η παρακράτηση του ΕΛΓΑ πριν πληρωθεί η βασική ενίσχυση».
Σε δεύτερη τοποθέτησή του πρόσθεσε: «Χθες το βράδυ παρακρατήθηκε, εστάλη πρώτα η παρακράτηση της ασφαλιστικής εισφοράς του ΕΛΓΑ πριν πληρωθεί η βασική ενίσχυση. Έχουν δίκιο οι αγρότες. Εγώ, χωρίς να έχω καμία ευθύνη εκ μέρους του Υπουργείου, ζητώ συγγνώμη. Είναι ένα πρόβλημα που βαρύνει τον τεχνικό σύμβουλο και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως ήδη η αναδιανεμητική κατεβλήθη σήμερα το πρωί και σε λίγο θα ακολουθήσει και η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης».
Υπενθυμίζεται ότι έως την Τρίτη έπρεπε να έχει πιστωθεί στους λογαριασμούς των αγροτών η εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης του 2025 για όσους είχαν λάβει προκαταβολή ή είχαν προχωρήσει σε διορθώσεις, καθώς και η Αναδιανεμητική Ενίσχυση, ενώ προβλέπονται και πληρωμές για γεωργούς νεαρής ηλικίας. Σε αρκετές περιπτώσεις τα ποσά είναι μειωμένα λόγω ελέγχων.
