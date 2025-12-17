Ενέργεια, προσβασιμότητα και γιορτινή εμπειρία για όλους στη φετινή εορταστική περίοδο



Sponsored Content

Το πιο δημοφιλές σημείο του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος απέκτησε φέτος έναν σημαντικό υποστηρικτή. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι ο Μεγάλος & Αποκλειστικός Χορηγός του Παγοδρομίου, ενισχύοντας τη μακρόχρονη συνεργασία του με το ΚΠΙΣΝ και στηρίζοντας μια από τις πλέον επισκέψιμες και αγαπημένες χριστουγεννιάτικες δράσεις της Αθήνας.Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια και κορύφωση της στρατηγικής σχέσης των δύο φορέων, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει επεκταθεί σε σημαντικές δράσεις με κοινωνικό και πολιτιστικό αποτύπωμα. Η χορηγία επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας να στηρίζει ανοικτές, δωρεάν και υψηλής ποιότητας εμπειρίες που απευθύνονται σε όλους τους πολίτες.Το Παγοδρόμιο του ΚΠΙΣΝ λειτουργεί καθημερινά, από τις 10:00 έως τις 22:00, ως ένας ανοιχτός δημόσιος χώρος χωρίς αντίτιμο. Χιλιάδες επισκέπτες το επιλέγουν κάθε χρόνο για να απολαύσουν πατινάζ στον πάγο, μέσα σε μια μοναδική γιορτινή ατμόσφαιρα.Η φετινή στήριξη του Φυσικού Αερίου αναδεικνύει την ανάγκη για ακόμη μεγαλύτερη προσβασιμότητα σε δράσεις πολιτισμού και ψυχαγωγίας. Το Παγοδρόμιο παραμένει ένας inclusive χώρος, όπου οικογένειες, παρέες, ζευγάρια και μεμονωμένοι επισκέπτες κάθε ηλικίας μπορούν να χαρούν τον πάγο, τις γιορτές και την αίσθηση της κοινότητας.Το πρόγραμμα του 2025 περιλαμβάνει και ειδικές δράσεις που εμπλουτίζουν την εμπειρία:(το ένα ήδη πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου & ακολουθεί το δεύτερο στις 19 Δεκεμβρίου, ώρα 20:30)(στις 3 Ιανουαρίου, ώρα 20:30)Παράλληλα, το Φυσικό Αέριο δημιούργησε στον Χριστουγεννιάτικο Κόσμο και το, έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο ξεκούρασης και χαλάρωσης. Πρόκειται για ένα θερμαινόμενο chalet με φιλόξενη ατμόσφαιρα, εμπνευσμένο από τη νέα καμπάνια της εταιρείας «Πίσω από τα φώτα». Στο Lounge μπορεί κανείς να ανακαλύψει γωνιές ξεκούρασης, αναπαυτικά καθιστικά και θερμαντικά σώματα για έναν πιο ανθρώπινο ρυθμό μέσα στη γιορτή ενώ παράλληλα, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε interactive παιχνίδι με συμμετοχή σε διαγωνισμό και instant giveaways.Ο χώρος είναι ανοιχτός κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, καθώς και όλες τις ημέρες των εορτών.Τις ημέρες και ώρες μεγάλης επισκεψιμότητας, οι πελάτες του Φυσικού Αερίου μπορούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίαςμέσω του more.com. Το προνόμιο ισχύει για τις διαθέσιμες ζώνες που τους εξυπηρετεί στις περιόδους:• 20 Δεκεμβρίου - 26 Δεκεμβρίου• 30 Δεκεμβρίου – 7 ΙανουαρίουΗ διευκόλυνση αυτή εξασφαλίζει ταχύτερη πρόσβαση στην πίστα και πιο άνετη εμπειρία, ιδιαίτερα για οικογένειες και μικρά παιδιά.Η συνεργασία ανάμεσα στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και το ΚΠΙΣΝ είναι πλέον σταθερός πυλώνας των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας. Από τον μεγαλύτερο σταθμό ηλεκτροφόρτισης στη χώρα εντός του ΚΠΙΣΝ, μέχρι πολιτιστικές διοργανώσεις όπως το Park Your Cinema και το Green Weekend, οι δύο φορείς έχουν δημιουργήσει μια πολυεπίπεδη σχέση με κοινό στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης στον πολιτισμό.Με τη φετινή χορηγία στο Παγοδρόμιο και το Warm Lounge, η συνεργασία αυτή κορυφώνεται, προσφέροντας στο κοινό μια εμπειρία υψηλής ποιότητας, ανοιχτή και διαθέσιμη σε όλους.