Ενέργεια, προσβασιμότητα και γιορτινή εμπειρία για όλους στη φετινή εορταστική περίοδο
ΕΛΛΑΔΑ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Ενέργεια, προσβασιμότητα και γιορτινή εμπειρία για όλους στη φετινή εορταστική περίοδο

Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι ο Μεγάλος Χορηγός του Παγοδρομίου στο ΚΠΙΣΝ για το 2025.

Ενέργεια, προσβασιμότητα και γιορτινή εμπειρία για όλους στη φετινή εορταστική περίοδο

Sponsored Content

Το πιο δημοφιλές σημείο του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος απέκτησε φέτος έναν σημαντικό υποστηρικτή. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι ο Μεγάλος & Αποκλειστικός Χορηγός του Παγοδρομίου, ενισχύοντας τη μακρόχρονη συνεργασία του με το ΚΠΙΣΝ και στηρίζοντας μια από τις πλέον επισκέψιμες και αγαπημένες χριστουγεννιάτικες δράσεις της Αθήνας.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια και κορύφωση της στρατηγικής σχέσης των δύο φορέων, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει επεκταθεί σε σημαντικές δράσεις με κοινωνικό και πολιτιστικό αποτύπωμα. Η χορηγία επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας να στηρίζει ανοικτές, δωρεάν και υψηλής ποιότητας εμπειρίες που απευθύνονται σε όλους τους πολίτες.

Ενέργεια, προσβασιμότητα και γιορτινή εμπειρία για όλους στη φετινή εορταστική περίοδο
Ενέργεια, προσβασιμότητα και γιορτινή εμπειρία για όλους στη φετινή εορταστική περίοδο

Δωρεάν πρόσβαση για όλους στο πιο δημοφιλές σημείο του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου
Το Παγοδρόμιο του ΚΠΙΣΝ λειτουργεί καθημερινά, από τις 10:00 έως τις 22:00, ως ένας ανοιχτός δημόσιος χώρος χωρίς αντίτιμο. Χιλιάδες επισκέπτες το επιλέγουν κάθε χρόνο για να απολαύσουν πατινάζ στον πάγο, μέσα σε μια μοναδική γιορτινή ατμόσφαιρα.

Η φετινή στήριξη του Φυσικού Αερίου αναδεικνύει την ανάγκη για ακόμη μεγαλύτερη προσβασιμότητα σε δράσεις πολιτισμού και ψυχαγωγίας. Το Παγοδρόμιο παραμένει ένας inclusive χώρος, όπου οικογένειες, παρέες, ζευγάρια και μεμονωμένοι επισκέπτες κάθε ηλικίας μπορούν να χαρούν τον πάγο, τις γιορτές και την αίσθηση της κοινότητας.

Το πρόγραμμα του 2025 περιλαμβάνει και ειδικές δράσεις που εμπλουτίζουν την εμπειρία:
• Δύο θεαματικά shows καλλιτεχνικού πατινάζ (το ένα ήδη πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου & ακολουθεί το δεύτερο στις 19 Δεκεμβρίου, ώρα 20:30)
• Επίδειξη χόκεϊ στον πάγο (στις 3 Ιανουαρίου, ώρα 20:30)

Ενέργεια, προσβασιμότητα και γιορτινή εμπειρία για όλους στη φετινή εορταστική περίοδο
Ενέργεια, προσβασιμότητα και γιορτινή εμπειρία για όλους στη φετινή εορταστική περίοδο

Warm Lounge: μια «ζεστή» γιορτινή ανάσα στο ΚΠΙΣΝ
Παράλληλα, το Φυσικό Αέριο δημιούργησε στον Χριστουγεννιάτικο Κόσμο και το Warm Lounge, έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο ξεκούρασης και χαλάρωσης. Πρόκειται για ένα θερμαινόμενο chalet με φιλόξενη ατμόσφαιρα, εμπνευσμένο από τη νέα καμπάνια της εταιρείας «Πίσω από τα φώτα». Στο Lounge μπορεί κανείς να ανακαλύψει γωνιές ξεκούρασης, αναπαυτικά καθιστικά και θερμαντικά σώματα για έναν πιο ανθρώπινο ρυθμό μέσα στη γιορτή ενώ παράλληλα, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε interactive παιχνίδι με συμμετοχή σε διαγωνισμό και instant giveaways.
Ο χώρος είναι ανοιχτός κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, καθώς και όλες τις ημέρες των εορτών.

Ενέργεια, προσβασιμότητα και γιορτινή εμπειρία για όλους στη φετινή εορταστική περίοδο
Ενέργεια, προσβασιμότητα και γιορτινή εμπειρία για όλους στη φετινή εορταστική περίοδο

Προνόμια skip-the-line για πελάτες του Φυσικού Αερίου
Τις ημέρες και ώρες μεγάλης επισκεψιμότητας, οι πελάτες του Φυσικού Αερίου μπορούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας skip-the-line μέσω του more.com. Το προνόμιο ισχύει για τις διαθέσιμες ζώνες που τους εξυπηρετεί στις περιόδους:
• 20 Δεκεμβρίου - 26 Δεκεμβρίου
• 30 Δεκεμβρίου – 7 Ιανουαρίου
Η διευκόλυνση αυτή εξασφαλίζει ταχύτερη πρόσβαση στην πίστα και πιο άνετη εμπειρία, ιδιαίτερα για οικογένειες και μικρά παιδιά.

Ενέργεια, προσβασιμότητα και γιορτινή εμπειρία για όλους στη φετινή εορταστική περίοδο

Στρατηγική συνεργασία με κοινωνικό αποτύπωμα
Η συνεργασία ανάμεσα στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και το ΚΠΙΣΝ είναι πλέον σταθερός πυλώνας των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας. Από τον μεγαλύτερο σταθμό ηλεκτροφόρτισης στη χώρα εντός του ΚΠΙΣΝ, μέχρι πολιτιστικές διοργανώσεις όπως το Park Your Cinema και το Green Weekend, οι δύο φορείς έχουν δημιουργήσει μια πολυεπίπεδη σχέση με κοινό στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης στον πολιτισμό.

Με τη φετινή χορηγία στο Παγοδρόμιο και το Warm Lounge, η συνεργασία αυτή κορυφώνεται, προσφέροντας στο κοινό μια εμπειρία υψηλής ποιότητας, ανοιχτή και διαθέσιμη σε όλους.

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης