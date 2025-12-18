Πώς αντιδρούν οι πολίτες στις δημοσιεύσεις των πολιτικών στο Facebook: Τα θυμωμένα emoji σε κόμματα και θεματολογία

Σε ό,τι αφορά την εθνική ταυτότητα, καταγράφονται διαφοροποιήσεις ανάλογα με την ιδεολογική αυτοτοποθέτηση των πολιτών, με διαφορετική κατανομή μεταξύκαιστα επίπεδα χαμηλής, μέσης και υψηλής έντασης. Αντίστοιχα, και στο ζήτημα του, οι απαντήσεις κατανέμονται σε όλο το εύρος της κλίμακας, με τις μεσαίες τιμές να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των απαντήσεων.Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από δύο έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο(DATIS), με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ Ιωάννη Ανδρεάδη.Στην πρώτη, αναλύθηκαν περίπου 400.000 δημοσιεύσεις πολιτικών στο Facebook, από το μέγιστο χρονικό βάθος που επιτρέπει η πλατφόρμα έως τον Σεπτέμβριο του 2025. Από αυτές προέκυψαν 61 θεματικές, με την ανάλυση να εστιάζει τελικά σε 18 κοινωνικές και πολιτικές θεματικές. Η δεύτερη έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2024, με διαδικτυακές και τηλεφωνικές ερωτήσεις σε δείγμα 1.500 πολιτών.