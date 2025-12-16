Οδηγός παρέσυρε επίτηδες διανομέα και του επιτέθηκε με γροθιές στη Νίκαια
Οδηγός παρέσυρε επίτηδες διανομέα και του επιτέθηκε με γροθιές στη Νίκαια

Ο διανομέας διακομίστηκε στο νοσοκομείο 

Έρευνες για τον εντοπισμό οδηγού που επιτέθηκε σε διανομέα στη Νίκαια πραγματοποιεί η αστυνομία.

Σύμφωνα με την καταγγελία του διανομέα, οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου τον παρέσυρε επίτηδες και στη συνέχεια τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο.

Ο διανομέας διακομίστηκε στο νοσοκομείο ενώ οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού.
