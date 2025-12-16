Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
Οδηγός παρέσυρε επίτηδες διανομέα και του επιτέθηκε με γροθιές στη Νίκαια
Ο διανομέας διακομίστηκε στο νοσοκομείο
Έρευνες για τον εντοπισμό οδηγού που επιτέθηκε σε διανομέα στη Νίκαια πραγματοποιεί η αστυνομία.
Σύμφωνα με την καταγγελία του διανομέα, οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου τον παρέσυρε επίτηδες και στη συνέχεια τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο.
Ο διανομέας διακομίστηκε στο νοσοκομείο ενώ οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού.
