Χριστούγεννα Χριστουγεννιάτικο δέντρο Εύβοια Χαλκίδα

Έκλεψαν χριστουγεννιάτικα δέντρα από κεντρικά σημεία της Εύβοιας

Ο Δήμος ζητά πληροφορίες

Άγνωστοι έκλεψαν χριστουγεννιάτικα έλατα που είχαν τοποθετηθεί από τον δήμο Χαλκιδέων για την εορταστική περίοδο.

Το δέντρο από το Μπούρτζι Χαλκίδας εξαφανίστηκε μέσα σε λίγες ώρες, προκαλώντας αντιδράσεις τόσο από τους κατοίκους όσο και από ανθρώπους του Δήμου, σύμφωνα με το evima.gr. Μάλιστα, κλάπηκε και ακόμα ένα δέντρο που είχε τοποθετηθεί στη Λάμψακο.

Οι Αρχές εξετάζουν το συμβάν, ενώ ο Δήμος καλεί όποιον γνωρίζει κάτι να ενημερώσει σχετικά.
