Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος Φλώρινας μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron
ΕΛΛΑΔΑ
Φλώρινα Κατάσταση έκτακτης ανάγκης Κακοκαιρία Κακοκαιρία Byron

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος Φλώρινας μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron

Για τη διαχείριση των συνεπειών από τις πλημμύρες και κατολισθήσεις, που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος Φλώρινας μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron
2 ΣΧΟΛΙΑ
Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο δήμος Φλώρινας, για τη διαχείριση των συνεπειών από τις πλημμύρες και κατολισθήσεις, που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία εκδηλώθηκαν από τις 3 έως 8 τις Δεκεμβρίου στην περιοχή.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου (3 Δεκεμβρίου) έως και τις 3 Μαρτίου 2026. Το αίτημα διατυπώθηκε από τον δήμαρχο της πόλης Βασίλη Γιαννάκη προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ακολούθως μεταβιβάστηκε στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπου έγινε αποδεκτό από τον Γενικό Γραμματέα Νικόλαο Παπαευσταθίου.

Ο Δήμος Φλώρινας βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Πολιτική Προστασία και όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά οι ανάγκες που προέκυψαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Φωτογραφία: neaflorina.gr
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης