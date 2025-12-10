Το φαράγγι Αμπά στην Κρήτη που γίνεται θανάσιμη παγίδα: Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Στέλιο, το 2018 είχε σκοτωθεί η 31χρονη Κάλλια

«Δεν είναι για απλούς περιπατητές, είναι ένα από τα δυσκολότερα φαράγγια της χώρας» λένε όσοι γνωρίζουν την περιοχή - O Στέλιος Παπαδογιαννάκης έχασε τη ζωή του τη Δευτέρα - Νηπιαγωγός ήταν η Κάλλια Μηλιαρά









Ο 37χρονος Στέλιος, λάτρης της φύσης και της







Οι άνθρωποι που τον γνώριζαν μιλούν για έναν ανήσυχο χαρακτήρα που λάτρευε να ανακαλύπτει την ομορφιά της



O Στέλιος Παπαδογιαννάκης



Η τραγωδία αυτή ξύπνησε μνήμες ενός άλλου , εξίσου σκληρού γεγονότος που σημάδεψε την Κρήτη. Τον Σεπτέμβριο 2018 η 31χρονη νηπιαγωγός Κάλλια Μηλιαρά, επίσης έμπειρη και παθιασμένη με τις φυσιολατρικές εξορμήσεις και την καταρρίχηση, έχασε τη ζωή της στο φαράγγι του Αμπα συνολικού ύψους 145 μέτρων.



Η



Η άτυχη Κλέλια Μηλιαρά



Το φαράγγι Αμπά στα Αστερούσια Όρη είναι ένας τόπος που προκαλεί δέος, ωστόσο η τραγική απώλεια του Στέλιου Παπαδογιαννάκη επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά ότι είναι από τα πιο επικίνδυνα της Ελλάδας.Ο 37χρονος Στέλιος, λάτρης της φύσης και της καταρρίχησης , δεν γύρισε ποτέ από την τελευταία του εξερεύνηση. Πάρα την τεράστια κινητοποίηση των διασωστικών δυνάμεων, ο Στέλιος δεν άντεξε στα τραύματα που υπέστη κατά την κατάβαση του καταρράκτη.Οι άνθρωποι που τον γνώριζαν μιλούν για έναν ανήσυχο χαρακτήρα που λάτρευε να ανακαλύπτει την ομορφιά της Κρήτης βήμα-βήμα, βραχο-βραχο. Το χαμόγελο του «έσβησε» την Δευτέρα (8/12) αφήνοντας πίσω του βαθιά θλίψη.Η τραγωδία αυτή ξύπνησε μνήμες ενός άλλου , εξίσου σκληρού γεγονότος που σημάδεψε την Κρήτη. Τον Σεπτέμβριο 2018 η 31χρονη νηπιαγωγός, επίσης έμπειρη και παθιασμένη με τις φυσιολατρικές εξορμήσεις και την καταρρίχηση, έχασε τη ζωή της στο φαράγγι του Αμπα συνολικού ύψους 145 μέτρων. πτώση της τότε από τα 70 μέτρα - στο τρίτο επίπεδο κατάβασης - συγκλόνισε την τοπική κοινωνία και τους μικρούς μαθητές της που την αγαπούσαν. Παρά την εμπειρία της σε φαράγγια της Κρήτης και του εξωτερικού η ορμή της φύσης αποδείχθηκε αμείλικτη.





Κάθε φορά που η Κρήτη θρηνεί έναν άνθρωπο που χάθηκε στην αγκαλιά της φύσης , πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν καλύτερη σήμανση και δικλιδες ασφαλείας σε επικίνδυνα σημεία. «Το φαράγγι Αμπα δεν είναι για απλούς περιπατητές, είναι ένα από τα δυσκολότερα φαράγγια της χώρας. Και η εμπειρία όσο σημαντική κι αν είναι δεν προσφέρει πάντα την απόλυτη προστασία» λένε όσοι γνωρίζουν καλά το σημείο.



Σήμερα οι άνθρωποι της Κρήτης αποχαιρετούν τον Στέλιο Παπαδογιαννάκη, όπως πριν λίγα χρόνια αποχαιρέτησαν την Κάλλια. Δύο ζωές που αγάπησαν τη φύση και χάθηκαν άδικα σε ένα από τα πιο επικίνδυνα φαράγγια της χώρας.