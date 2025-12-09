Κλείδωσαν σε εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη μετανάστες και τους εκβίαζαν - Στη φυλακή δύο άτομα

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Κρίθηκαν ένοχοι για εγκληματική συμμορία και παροχή καταλύματος σε παράνομους μετανάστες με σκοπό την κερδοσκοπία
Ιδιοκτήτης εργοστασιακής μονάδας και η (πρώην) σύντροφός του καταδικάστηκαν σε συνολική φυλάκιση 8 ετών, ο καθένας, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για συμμετοχή σε συμμορία, η οποία κρατούσε κλειδωμένους στις εγκαταστάσεις τού εργοστασίου παράτυπους μετανάστες, ζητώντας εκβιαστικά «λύτρα» από συγγενικά τους πρόσωπα προκειμένου να τους αφήσουν ελεύθερους. Μετά την ετυμηγορία του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν στις φυλακές.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2018 στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν μία κάτοικος της περιοχής αντιλήφθηκε ύποπτες κινήσεις στο εργοστάσιο. Κατά την αστυνομική έφοδο στους εργοστασιακούς χώρους εντοπίστηκαν συνολικά επτά μετανάστες. Εκτός από το κατηγορούμενο ζευγάρι στη δικογραφία περιλαμβάνονταν τρία ακόμη (άγνωστα) πρόσωπα.
Η κατηγορούμενη γυναίκα, κατά τη δικογραφία, λειτουργούσε ως «φύλακας» παρέχοντας στους μετανάστες τροφή και στέγη. Η ίδια αρνήθηκε την εμπλοκή της στην υπόθεση και ισχυρίστηκε ότι ότι το επίμαχο διάστημα απουσίαζε από τη Θεσσαλονίκη. Τόνισε δε, ότι είχε παραχωρήσει κλειδιά του εργοστασίου σε άτομο που φρόντιζε τον περιβάλλοντα χώρο.
«Πλήρη άγνοια» επικαλέστηκε, από την πλευρά του, ο τότε σύντροφός της, ιδιοκτήτης του εργοστασίου, επισημαίνοντας ότι βρισκόταν για μεγάλη περίοδο στην νησιωτική Ελλάδα όπου δραστηριοποιείτο επαγγελματικά.
Οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν τους δικαστές που τους έκριναν ένοχους, μεταξύ άλλων, για εγκληματική συμμορία και παροχή καταλύματος σε παράτυπους μετανάστες με σκοπό την κερδοσκοπία, με την αναγνώριση του ελαφρυντικού της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς.
