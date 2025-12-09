Στο «κόκκινο» η κίνηση στην Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της Κηφισιάς, έπεσαν πορτοκάλια από φορτηγό
Στο «κόκκινο» η κίνηση στην Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της Κηφισιάς, έπεσαν πορτοκάλια από φορτηγό

Ο οδηγός του φορτηγού που εγκατέλειψε το σημείο

Στο «κόκκινο» η κίνηση στην Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της Κηφισιάς, έπεσαν πορτοκάλια από φορτηγό
Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της εξόδου Κηφισιάς καθώς έπεσαν πορτοκάλια από φορτηγό

Μάλιστα, ο οδηγός του φορτηγού εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Δείτε στον χάρτη την κίνηση στο σημείο λίγο μετά τις 16.00:

Στο «κόκκινο» η κίνηση στην Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της Κηφισιάς, έπεσαν πορτοκάλια από φορτηγό

Την ίδια ώρα, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην κάθοδο της Βασ. Σοφίας και στην Βασ. Κωνσταντίνου.
