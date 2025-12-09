Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Στο «κόκκινο» η κίνηση στην Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της Κηφισιάς, έπεσαν πορτοκάλια από φορτηγό
Ο οδηγός του φορτηγού που εγκατέλειψε το σημείο
Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της εξόδου Κηφισιάς καθώς έπεσαν πορτοκάλια από φορτηγό
Μάλιστα, ο οδηγός του φορτηγού εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Δείτε στον χάρτη την κίνηση στο σημείο λίγο μετά τις 16.00:
Την ίδια ώρα, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην κάθοδο της Βασ. Σοφίας και στην Βασ. Κωνσταντίνου.
