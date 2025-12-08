Μετρό Θεσσαλονίκης: Επανέρχεται η κανονική λειτουργία από σήμερα, τα δρομολόγια
Μετρό Θεσσαλονίκης: Επανέρχεται η κανονική λειτουργία από σήμερα, τα δρομολόγια

Η λειτουργία του μετρό θα πραγματοποιείται με πλήρες ωράριο κατά την εορταστική περίοδο

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επανέρχεται η κανονική λειτουργία από σήμερα, τα δρομολόγια
Τρεις ημέρες νωρίτερα από τον αρχικά προγραμματισμένο χρόνο επιστρέφει η κανονική λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης που είχε διακοπεί λόγω του πρώτου μεγάλου κύκλου δοκιμών συστημάτων και συρμών του ενιαίου πλέον δικτύου, συμπεριλαμβανομένης και της επέκτασης προς Καλαμαριά.

Παρότι, δε, οι δοκιμές θα συνεχιστούν και μετά την επαναλειτουργία της βασικής γραμμής, αποφασίστηκε η λειτουργία του μετρό να πραγματοποιείται με πλήρες ωράριο κατά την εορταστική περίοδο, εξασφαλίζοντας καλύτερη εξυπηρέτηση για το επιβατικό κοινό και ομαλή μετακίνηση στην πόλη.

Όπως ανακοινώθηκε, στο πλαίσιο της σταδιακής εξέλιξης των δοκιμών στην επέκταση προς Καλαμαριά, το πρόγραμμα δρομολογίων της βασικής γραμμής θα αναπροσαρμοστεί ως εξής:

  • Δευτέρα 8/12/2025 έως και Σάββατο 20/12/2025:
  • Δευτέρα έως Παρασκευή: 06.30 – 23.00
  • Σάββατο και Κυριακή: 08.00 – 23.00


  • Από Κυριακή 21/12 έως και Κυριακή 4/1/2026:
  • Δευτέρα έως Πέμπτη: 05.30 – 00.30
  • Παρασκευή και Σάββατο: 05.30 – 02.00
  • Κυριακή: 05.30-00.30

  • Από Δευτέρα 05/01/2026:
  • Δευτέρα έως Παρασκευή: 06:30-23:00
  • Σάββατο & Κυριακή: 08:00- 23:00
