«Κόπηκε» στη μέση το Ευύδριο Φαρσάλων, διακόπηκε η κυκλοφορία στη γέφυρα λόγω της υπερχείλισης του Ενιπέα



Ανεξέλεγκτη η κατάσταση στον ποταμό Ενιπέα

«Έργα δεν έχουν γίνει εδώ και χρόνια» καταγγέλλουν οι κάτοικοι



Μηνύματα 112 και ανησυχία για την Υπέρεια

Στη μέση «κόπηκε» το Ευύδριο Φαρσάλων, καθώς η υπερχείλιση του ποταμού Ενιπέα προκάλεσε την απαγόρευση χρήσης της γέφυρας που ενώνει το Μεγάλο Ευύδριο με το Μικρό Ευύδριο. Οι κάτοικοι της περιοχής είναι έντονα ανήσυχοι, καθώς οι συνεχείς βροχοπτώσεις επιδεινώνουν την κατάσταση και αναδεικνύουν την αδυναμία των τοπικών αρχών να προλάβουν τις πλημμύρες.Η υπερχείλιση του ποταμού Ενιπέα έφερε για άλλη μια φορά σοβαρά προβλήματα στην περιοχή, με την απαγόρευση χρήσης της γέφυρας που ενώνει τα δύο Ευύδρια να δημιουργεί αποστάσεις μεταξύ των κατοίκων. Όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι, η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν είχαν ληφθεί εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα, όπως ο καθαρισμός της κοίτης του ποταμού και η ολοκλήρωση των έργων υποδομής που παραμένουν ημιτελή.Οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν την απογοήτευσή τους για την αδράνεια των αρχών, σημειώνοντας ότι εδώ και 2-3 χρόνια δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα έργα για την πρόληψη πλημμυρών. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ένας κάτοικος, «Στα ίδια έργα θεατές, ξανά τα ίδια, πάλι πλημμύρα. Έργο δεν έχουν κάνει εδώ και 2-3 χρόνια, ούτε την κοίτη του ποταμού δεν έχουν καθαρίσει. Έκαναν έναν αντλιοστάσιο και ούτε αυτό δουλεύει. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Ας κάνουν κάτι να μας βοηθήσουν, δεν γίνεται αυτή η κατάσταση κάθε τρεις και λίγο».Η κατάσταση επιδεινώθηκε στα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν το 112 έστειλε μήνυμα ζητώντας από τους κατοίκους της Υπέρειας να απομακρυνθούν άμεσα για λόγους ασφαλείας, λόγω του κινδύνου από την υπερχείλιση του ποταμού Ενιπέα.Η περιοχή αυτή είναι ιδιαίτερα ευάλωτη, καθώς έχει επηρεαστεί αρκετές φορές από φυσικές καταστροφές, όπως οι κακοκαιρίες Daniel, Elias και Διομήδης, ενώ και ο καταστροφικός Ιανός είχε πλήξει σφοδρά την περιοχή στο παρελθόν.Ταυτόχρονα, προειδοποιητικά μηνύματα στάλθηκαν και στους κατοίκους άλλων περιοχών όπως η Λεύκη, τα Ορφανά, ο Αμπελώνας, το Φύλλο και η Ηλία, ζητώντας από τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών για τη δική τους ασφάλεια.