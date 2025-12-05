Καιρός: Χάρτης δείχνει πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Βροχές και καταιγίδες και στην Αττική

Πότε αναμένεται εξασθένηση των φαινομένων - Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ

βροχές και καταιγίδες προβλέπονται μέχρι και νωρίς το απόγευμα σε πολλές περιοχές της χώρας.



Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον





β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες,

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα,



ε. στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι νωρίς το απόγευμα.



Το Σάββατο (06/12) από τις πρωινές ώρες προβλέπεται ότι τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν:



β. στα Δωδεκάνησα (από ν. Σάμο και νοτιότερα), μέχρι το μεσημέρι.



Δείτε στο βίντεο πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία έως και το Σάββατο:



Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ "BYRON"

δ. στις Κυκλάδες και κυρίως τα δυτικά και νότια… pic.twitter.com/SY7ysQCrC0 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 5, 2025 Ισχυρέςπροβλέπονται μέχρι και νωρίς το απόγευμα σε πολλές περιοχές της χώρας.Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά , έντονα φαινόμενα αναμένονται:α. στην κεντρική Μακεδονία,β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες,γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα,δ. στις Κυκλάδες και κυρίως τα δυτικά και νότια τμήματα της Κρήτης, μέχρι νωρίς το απόγευμα,ε. στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι νωρίς το απόγευμα.Τοαπό τις πρωινές ώρες προβλέπεται ότι τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν:α. στη κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Πέλλας - Χαλκιδικής, μέχρι τις πρωινές ώρες.β. στα Δωδεκάνησα (από ν. Σάμο και νοτιότερα), μέχρι το μεσημέρι.

Αναλυτικά ο καιρός το Σάββατο, σύμφωνα με την ΕΜΥ Στα βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Πέλλας - Χαλκιδικής) και μέχρι το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα .



Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και στα δυτικά θαλάσσια - παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.



Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στην Πιερία, την Ημαθία, την Πέλλα και την Χαλκιδική) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 και στα θαλάσσια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 και στη Θράκη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Άστατος με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και στα δυτικά θαλάσσια - παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα πελάγη βόρειοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Στη Θεσσαλία άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές το μεσημέρι - απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από αργά το απόγευμα στα ανατολικά βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Άστατος, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Nεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές από ν. Σάμο και νοτιότερα μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές στα βόρεια και ανατολικά τις μεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές τις πρωινές ώρες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου.