Θεσσαλονίκη: Κατέρρευσε το χριστουγεννιάτικο δέντρο μπροστά στο δημαρχείο λόγω ισχυρών ανέμων
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Δημαρχείο Θεσσαλονίκης Χριστουγεννιάτικο δέντρο

Στο σημείο αναμένεται να επέμβει άμεσα συνεργείο του Δήμου Θεσσαλονίκης

Σήμερα το πρωί, το χριστουγεννιάτικο δέντρο που είχε στηθεί μπροστά στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης κατέρρευσε εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που συνοδεύουν την κακοκαιρία Byron.

Ευτυχώς, δεν σημειώθηκε τραυματισμός, ενώ στο σημείο αναμένεται να επέμβει άμεσα συνεργείο του Δήμου Θεσσαλονίκης, το οποίο θα επιμεληθεί την επανεγκατάσταση και σταθεροποίηση του δέντρου.

Δείτε βίντεο και εικόνες:
