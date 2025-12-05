Οδύνη και λευκά τριαντάφυλλα στην κηδεία του 24χρονου Σωτήρη που σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Λούτσα, συντετριμμένη η μητέρα του

Η μητέρα του νεαρού έφτασε μαζί με την κόρη της στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νέο Ψυχικό - Στεφάνι έστειλε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης