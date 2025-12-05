Κακοκαιρία Byron: Ο Κολυδάς εξηγεί γιατί δημιουργούνται «σιντριβάνια» στα φρεάτια μετά από έντονη βροχόπτωση
«Σε κάθε βροχή με ραγδαιότητα, ξεκινά η κουβέντα για τα φρεάτια. Τα φρεάτια σε τέτοια φαινόμενα, απλά ΔΕΝ λειτουργούν» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς
Η κακοκαιρία Byron χτυπά και την Αττική τα τελευταία 24ωρα με την βροχόπτωση, ειδικά χθες το απόγευμα, να είναι πολύ έντονη σε πολλές περιοχές της Αθήνας. Μάλιστα ανάμεσα στις εικόνες που ξεχώρισαν χθες εκτυλίχθηκαν στην Καλλιθέα όπου φρεάτιο έγινε σιντριβάνι.
Αρκετά βίντεο αναρτήθηκαν στα social media και έδειχναν ότι το φρεάτιο είχε «σκάσει» δημιουργώντας τρομακτικές εικόνες με αυτοκίνητα και πεζούς να διέρχονται. Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς έκανε μια ανάρτηση εξηγώντας πώς συμβαίνει το φαινόμενο αυτό.
Όπως λέει: «σε μια έντονη καταιγίδα, η ποσότητα της βροχής πέφτει πιο γρήγορα απ’ ό,τι μπορούν να απορροφήσουν οι αγωγοί. Αν προστεθούν και βουλωμένες σχάρες από φύλλα και σκουπίδια, το νερό δεν βρίσκει διέξοδο προς τα κάτω και δημιουργεί υπερπίεση, η οποία το στέλνει προς τα πάνω».
Πολλοί αγωγοί είναι επίσης παλιοί και μικρής διατομής, σχεδιασμένοι για άλλες εποχές, οπότε δεν μπορούν να διαχειριστούν τα σημερινά ακραία φαινόμενα.
Σε κάθε βροχή με ραγδαιότητα μεγαλύτερη των 100mm/h για κάποιο διάστημα , στην Αθήνα δημιουργούνται προβλήματα. Και ξεκινά η κουβέντα για τα φρεάτια. Τα φρεάτια σε τέτοια φαινόμενα, απλά ΔΕΝ λειτουργούν. Δεν έχουν αυτές τις προδιαγραφές που χρειάζεται , ιδιαίτερα αν ο δρόμος στον οποίον βρίσκονται, στο παρελθόν ήταν ρέμα.
Δείτε περισσότερα βίντεο από το φαινόμενο στην Καλλιθέα χθες:
@fragiskosofficial
Με μόλις 40 λεπτά βροχή έρχομαι σιντριβάνι εδώ στην Καλλιθέα διασταύρωση Σκρα με Ανδρομάχης#fu #fragiskos♬ πρωτότυπος ήχος - 🔵 Fragiskos 🎤 🎵💫
@fragiskosofficial
Δημοσθένους και Σκρα το 2 συντριβάνι #fu #fragiskos♬ πρωτότυπος ήχος - 🔵 Fragiskos 🎤 🎵💫
@skeftomai_ara_uparxo
Καλλιθέα 2023 εδώ δημιουργούμε έργα τέχνης! #kakokairiadaniel #foryougreece #kallithea #θεσσαλια🙏 #πλημμυρες #συντριβανι♬ This Is a Work of Art (Sketchy) - Dubskie
