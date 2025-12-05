Κακοκαιρία Byron: Ο Κολυδάς εξηγεί γιατί δημιουργούνται «σιντριβάνια» στα φρεάτια μετά από έντονη βροχόπτωση

«Σε κάθε βροχή με ραγδαιότητα, ξεκινά η κουβέντα για τα φρεάτια. Τα φρεάτια σε τέτοια φαινόμενα, απλά ΔΕΝ λειτουργούν» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς