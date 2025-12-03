Σχεδιασμένο στην Ευρώπη και κατασκευασμένο στην Κολωνία, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer συνδυάζει κορυφαία αυτονομία, προηγμένη τεχνολογία και οδηγική άνεση, προσφέροντας ένα SUV που δεν είναι απλώς μέσο μετακίνησης, αλλά εμπειρία οδήγησης και στιλ ζωής. Το Ford που αγαπάς με επιτόκιο 0,9%!
Κύπρος: Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Πάφου
Κύπρος: Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Πάφου
Οι σεισμολόγοι αξιολογούν τα στοιχεία από τα δίκτυα καταγραφής για να διαπιστώσουν αν η δόνηση εντάσσεται στη γνωστή σεισμική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής της Πάφου
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών στη κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα στην Κύπρο, με επίκεντρο θαλάσσια περιοχή περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Πάφου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, ο σεισμός καταγράφηκε γύρω στις 19:35 και έγινε αισθητός σε μεγάλο μέρος της Κύπρου.
Μαρτυρίες πολιτών αναφέρουν αισθητή δόνηση μικρής διάρκειας, χωρίς όμως ιδιαίτερη ένταση. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για ζημιές ή τραυματισμούς, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συλλέγουν δεδομένα και αναφορές από όλη την Κύπρο.
Οι σεισμολόγοι αξιολογούν τα στοιχεία από τα δίκτυα καταγραφής για να διαπιστώσουν αν η δόνηση εντάσσεται στη γνωστή σεισμική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής της Πάφου ή αν πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός.
Η νέα αυτή δόνηση έρχεται να προστεθεί στη σεισμική ακολουθία των τελευταίων εβδομάδων στην περιοχή της Πάφου, όπου στα μέσα Νοεμβρίου είχαν καταγραφεί ισχυροί σεισμοί άνω των 5 Ρίχτερ, με το επίκεντρο κοντά στην Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων, καθώς και εκατοντάδες μικρότερες δονήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και ευρωπαϊκά κέντρα παρακολούθησης.
Η Κύπρος βρίσκεται σε σεισμογενή ζώνη και οι επιστήμονες υπενθυμίζουν ότι τέτοιου μεγέθους σεισμοί θεωρούνται αναμενόμενοι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να τηρούνται τα βασικά μέτρα προφύλαξης, ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά στα επίκεντρα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας.
Μαρτυρίες πολιτών αναφέρουν αισθητή δόνηση μικρής διάρκειας, χωρίς όμως ιδιαίτερη ένταση. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για ζημιές ή τραυματισμούς, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συλλέγουν δεδομένα και αναφορές από όλη την Κύπρο.
Οι σεισμολόγοι αξιολογούν τα στοιχεία από τα δίκτυα καταγραφής για να διαπιστώσουν αν η δόνηση εντάσσεται στη γνωστή σεισμική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής της Πάφου ή αν πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός.
Η νέα αυτή δόνηση έρχεται να προστεθεί στη σεισμική ακολουθία των τελευταίων εβδομάδων στην περιοχή της Πάφου, όπου στα μέσα Νοεμβρίου είχαν καταγραφεί ισχυροί σεισμοί άνω των 5 Ρίχτερ, με το επίκεντρο κοντά στην Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων, καθώς και εκατοντάδες μικρότερες δονήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και ευρωπαϊκά κέντρα παρακολούθησης.
Η Κύπρος βρίσκεται σε σεισμογενή ζώνη και οι επιστήμονες υπενθυμίζουν ότι τέτοιου μεγέθους σεισμοί θεωρούνται αναμενόμενοι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να τηρούνται τα βασικά μέτρα προφύλαξης, ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά στα επίκεντρα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας.
Ειδήσεις σήμερα
Χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία με τις ισχυρές καταιγίδες, οι 8 περιοχές που είναι σε κόκκινο συναγερμό
Ο Άγγελος Λάτσιος στο Πολεμικό Ναυτικό με σύσσωμη την οικογένειά του, δείτε τις φωτογραφίες με τη Μενεγάκη, τον Λάτσιο και τον Ματέο
Πώς ο ένας κακός από το Μόνος στο Σπίτι κέρδισε εκατομμύρια από την ταινία - Η λεπτομέρεια στη συμφωνία του που αποδείχτηκε χρυσάφι
Χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία με τις ισχυρές καταιγίδες, οι 8 περιοχές που είναι σε κόκκινο συναγερμό
Ο Άγγελος Λάτσιος στο Πολεμικό Ναυτικό με σύσσωμη την οικογένειά του, δείτε τις φωτογραφίες με τη Μενεγάκη, τον Λάτσιο και τον Ματέο
Πώς ο ένας κακός από το Μόνος στο Σπίτι κέρδισε εκατομμύρια από την ταινία - Η λεπτομέρεια στη συμφωνία του που αποδείχτηκε χρυσάφι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα