Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με τη χώρα μας να αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα λειψυδρίας λόγω παρατεταμένης ανομβρίας αλλά και λόγω αυξημένης ζήτησης, κάθε έργο εξοικονόμησης νερού είναι σίγουρα σημαντικό αλλά και απαραίτητο. Στην Αττική όπου και το πρόβλημα εντείνεται ανησυχητικά, τα αποθέματα νερού έχουν μειωθεί κατά περίπου 38% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο (2024), ενώ η μείωση των βροχοπτώσεων στην περιοχή του Μόρνου το διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2025 ήταν 32% σε σχέση με τον μέσο όρο της ίδιας περσινής περιόδου. Μάλιστα, τον Νοέμβριο του 2025 η Αττική κηρύχθηκε σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης ως προς τα αποθέματα νερού, με την ΕΥΔΑΠ να ζητάει την επιτάχυνση των τεχνικών έργων.δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για την προστασία του φυσικού πόρου εδώ και περίπου δυο δεκαετίες. Τα τελευταία 19 χρόνια έχει ολοκληρώσει πάνω από 80 έργα προστασίας και επάρκειας νερού σε 38 νησιά και πόλεις της χώρας, απόρροια της φιλοσοφίας της που θέλει στρατηγικά να προστατεύει και να διαφυλάσσει τον φυσικό πόρο που είναι άμεσα συνυφασμένος με τη λειτουργία της.Σε αυτό το πλαίσιο, τρέχει τα τελευταία τρία χρόνια το πρόγραμμα προστασίας υδατικών πόρων «Zero Drop», το οποίο υλοποιείται από την Global Water Partnership - Mediterranean (GWP-Med) και χρηματοδοτείται από τοκαι από την Coca-Cola στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, από το 2022 πραγματοποιεί ένα ξεχωριστό ταξίδι σε νησιά και πόλεις της Ελλάδας, από τη Φολέγανδρο έως το Ηράκλειο Κρήτης (στη δεύτερη περίπτωση αναβαθμίζοντας το αρδευτικό δίκτυο δύο κοινοτήτων), μεταφέροντας παντού το μήνυμα ότιΜέσω του Zero Drop εφαρμόζονται τεχνικές λύσεις εξοικονόμησης νερού σε περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονη λειψυδρία, ενώ, παράλληλα, αναπτύσσονται υποδομές για την ορθή διαχείριση και διαφύλαξη των υδατικών πόρων. Ο στόχος είναι μηδενικές απώλειες νερού και ένα μέλλον όπου καμία σταγόνα δεν θα πηγαίνει χαμένη.Τοτο πρόγραμμα επεκτάθηκε στην ευρύτερη περιοχή τηςη οποία ανήκει στον νομό Βοιωτίας και τροφοδοτείται με νερό από τις κύριες πηγές υδροληψίας της Αττικής, καθιστώντας την περιοχή ευάλωτη απέναντι στις τεράστιες πιέσεις που δέχονται οι εν λόγω πηγές. Η περιοχή αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την Coca-Cola στην Ελλάδα, καθώς αποτελεί το επίκεντρο της παραγωγικής της δραστηριότητας. Εκεί παράγει τα προϊόντα της, απασχολώντας περισσότερους από 400 εργαζόμενους και στηρίζοντας έμπρακτα την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.Ουσιαστικά, το πρόγραμμα Zero Drop εκεί διακρίνεται σε δύο ξεχωριστές φάσεις, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί. Η πρώτη φάση της παρέμβασηςπου πραγματοποιήθηκε το 2023, εξάλειψε πλήρως τις απώλειες νερού στο Ταχυδιυλιστήριο Καλλιθέας, το οποίο τροφοδοτείται από τον Μόρνο και καλύπτει τις υδρευτικές ανάγκες των κοινοτήτων Άρματος, Καλλιθέας, Ασωπίας και Τανάγρας. Το έργο ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς οι σχετικές μετρήσεις έδειξαν ότι το νέο σύστημα επεξεργασίας εξασφαλίζει νερό εξαιρετικής ποιότητας χάρη σε προηγμένο επίπεδο καθαρισμού.η οποία παραδόθηκε στον Δήμο Τανάγρας τον Οκτώβριο του 2025, περιλάμβανε την υλοποίηση αντίστοιχων τεχνικών έργων στη μεγαλύτερη μονάδα επεξεργασίας νερού της περιοχής. Η εν λόγω τεχνική παρέμβαση αναβάθμισε το Ταχυδιυλιστήριο Σχηματαρίου, τη μεγαλύτερη μονάδα του Δήμου Τανάγρας, μέσω της εγκατάστασης καινοτόμου συστήματος ανακυκλοφορίας και επαναχρησιμοποίησης του νερού πλύσης των φίλτρων. Πρόκειται για ένα έργο που αποφέρει πολλαπλά οφέλη για τους κατοίκους, τους εργαζόμενους και συνολικά την τοπική κοινωνία του Δήμου Τανάγρας, καθώς εξοικονομούνται μεγάλες ποσότητες νερού.Τα χειροπιαστά αποτελέσματα της παρέμβασης μιλούν εύγλωττα για τη σημασία της. Χάρη στο Zero Drop Μόρνος έχει καταρχήν επιτευχθεί εξοικονόμηση νερού μέσω επαναχρησιμοποίησης του νερού έκπλυσης φίλτρων, της τάξεως του 15% επί του συνολικού ακατέργαστου νερού. Αυτό συνέβη διότι μηδενίστηκαν οι απώλειες νερού από την έκπλυση των φίλτρων ενώ μειώθηκε η κατανάλωση ενέργειας ως 10%. Το νερό που εξοικονομείται ισοδυναμεί με την ετήσια κατανάλωση νερού περίπου 6.500 ατόμων (με μέση κατανάλωση περίπου 170 λίτρα την ημέρα ανά άτομο). Έτσι, η παρέμβαση ενίσχυσε σημαντικά την υδατική ασφάλεια του Δήμου Τανάγρας.Η παρέμβαση τουυλοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τανάγρας. Το νερό που εξοικονομείται προέρχεται από τις πηγές Μόρνου και Υλίκης και αντλείται από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. Μέχρι πρότινος, μετά τη διαδικασία καθαρισμού των φίλτρων, το νερό αυτό κατέληγε στην αποχέτευση. Σήμερα, χάρη στην εγκατάσταση επιπλέον συστήματος επεξεργασίας, το νερό αυτό πλέον συλλέγεται, καθαρίζεται, και επαναδιοχετεύεται στην κεντρική παροχή, εξαλείφοντας πλήρως τις απώλειες νερού του Ταχυδιυλιστηρίου.Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του προγράμματος βιωσιμότητας, η Coca-Cola Hellas και η Coca-Cola Τρία Έψιλον, σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Global Water Partnership - Mediterranean (GWP-Med) και το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης (ΜΙΟ-ECSDE / MEdIES), υλοποίησαν προγράμματα εκπαίδευσης σε περίπου 250 μαθητές και δασκάλους του Δήμου Τανάγρας, επενδύοντας σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.