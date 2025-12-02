Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 16χρονο που οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα στο αντίθετο ρεύμα και συνελήφθη μετά από καταδίωξη
Κακουργηματική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 16χρονου ο οποίος οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα και επιχείρησε να ξεφύγει από τους αστυνομικούς που τον καταδίωκαν κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, επί της οδού Μοναστηριου, στη Θεσσαλονίκη.
Ο ανήλικος, Ρομά, διώκεται για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια και μετά τη δίωξη σε βάρος του παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή.
Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., ο 16χρονος δεν είχε άδειας ικανότητας οδήγησης. Επιπλέον, εκτός από την κλεμμένη μοτοσικλέτα που οδηγούσε, διαπιστώθηκε ότι τον προηγούμενο μήνα είχε αφαιρέσει άλλες δύο δίκυκλες μηχανές οι οποίες εντοπίστηκαν κοντά στο σπίτι του και αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.
Εκτός από τον ανήλικο, για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο 48χρονος πατέρας του ο οποίος κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.
