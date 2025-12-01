Κίνηση 1/12: Μποτιλιάρισμα τώρα σε Κηφισό και Αττική Οδό, προβλήματα στο λιμάνι του Πειραιά
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους

Κίνηση 1/12: Μποτιλιάρισμα τώρα σε Κηφισό και Αττική Οδό, προβλήματα στο λιμάνι του Πειραιά

Αυξημένη κίνηση σε βασικούς άξονες της Αττικής σήμερα Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου

Κίνηση 1/12: Μποτιλιάρισμα τώρα σε Κηφισό και Αττική Οδό, προβλήματα στο λιμάνι του Πειραιά
UPD:
Η εβδομάδα ξεκίνησε με αυξημένη κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής σήμερα, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025, με τον Κηφισό να παρουσιάζει από νωρίς σοβαρή συμφόρηση  και την Τροχαία να προειδοποιεί για καθυστερήσεις σε πολλαπλά σημεία. Οι οδηγοί που κινούνται προς το κέντρο της Αθήνας χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς η κυκλοφορία εξελίσσεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Εικόνα της κίνησης, ώρα 09:25

Κίνηση 1/12: Μποτιλιάρισμα τώρα σε Κηφισό και Αττική Οδό, προβλήματα στο λιμάνι του Πειραιά


Δείτε εδώ τον live χάρτη με την κίνηση στους δρόμους


Κηφισός: Αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα

Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται στον Κηφισό, όπου στην άνοδο οι καθυστερήσεις ξεκινούν από τη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αντίστοιχα, στην κάθοδο η δυσχέρεια ξεκινά ήδη από τη Λυκόβρυση και συνεχίζεται μέχρι την Ιερά Οδό, με συνεχείς καθυστερήσεις.

Λόγω σύγκρουσης αυτοκινήτων (ΙΧ με δίκυκλο) δυσχέρεια στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων καταγράφεται στη Ν.Ε.Ο.  Αθηνών-Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Γέφυρας Μεταμόρφωσης.

Προβλήματα στο λιμάνι Πειραιά

Παράλληλα, μποτιλιάρισμα παρατηρείται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. 

Μποτιλιάρισμα σε Σχιστού, Κηφισίας και στο Κέντρο

Αυξημένη κίνηση υπάρχει επίσης στη Λεωφόρο Σχιστού, σε τμήματα της Λεωφόρου Κηφισίας, αλλά και στους δρόμους γύρω από το Κέντρο της Αθήνας, με την Τροχαία να σημειώνει σημαντική επιβάρυνση στο πρωινό κύμα.

Κλείσιμο

Πού έχει κίνηση τώρα

-Αθηνών – Κορίνθου / Λ. Αθηνών (έξοδος)
-Αθηνών – Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη – έξοδος)
-Λ. Κηφισού (άνοδος)
-Λ. Σχιστού


Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σημαντικές καθυστερήσεις εντοπίζονται και στην Αττική Οδό:




Ειδήσεις σήμερα:

Τι αλλάζει στις κληρονομιές και τις διαθήκες - Δείτε παραδείγματα για όλες τις περιπτώσεις

Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Λούτσα - Συγγνώμη ζήτησε η μητέρα του οδηγού

37χρονη καθηγήτρια στην Αυστραλία ομολόγησε ότι έκανε επανειλημμένα σεξ με 15χρονο - «Θα μπορούσαμε ένα τελευταίο ραντεβού πριν το σχολείο» του έγραφε
UPD:

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης