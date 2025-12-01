Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Κίνηση 1/12: Μποτιλιάρισμα τώρα σε Κηφισό και Αττική Οδό, προβλήματα στο λιμάνι του Πειραιά
Αυξημένη κίνηση σε βασικούς άξονες της Αττικής σήμερα Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου
Η εβδομάδα ξεκίνησε με αυξημένη κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής σήμερα, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025, με τον Κηφισό να παρουσιάζει από νωρίς σοβαρή συμφόρηση και την Τροχαία να προειδοποιεί για καθυστερήσεις σε πολλαπλά σημεία. Οι οδηγοί που κινούνται προς το κέντρο της Αθήνας χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς η κυκλοφορία εξελίσσεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.
Εικόνα της κίνησης, ώρα 09:25
Δείτε εδώ τον live χάρτη με την κίνηση στους δρόμους
Λόγω σύγκρουσης αυτοκινήτων (ΙΧ με δίκυκλο) δυσχέρεια στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων καταγράφεται στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Γέφυρας Μεταμόρφωσης.
-Αθηνών – Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη – έξοδος)
-Λ. Κηφισού (άνοδος)
-Λ. Σχιστού
Κηφισός: Αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματαΗ μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται στον Κηφισό, όπου στην άνοδο οι καθυστερήσεις ξεκινούν από τη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αντίστοιχα, στην κάθοδο η δυσχέρεια ξεκινά ήδη από τη Λυκόβρυση και συνεχίζεται μέχρι την Ιερά Οδό, με συνεχείς καθυστερήσεις.
Λόγω σύγκρουσης αυτοκινήτων (ΙΧ με δίκυκλο) δυσχέρεια στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων καταγράφεται στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Γέφυρας Μεταμόρφωσης.
Προβλήματα στο λιμάνι ΠειραιάΠαράλληλα, μποτιλιάρισμα παρατηρείται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Μποτιλιάρισμα σε Σχιστού, Κηφισίας και στο ΚέντροΑυξημένη κίνηση υπάρχει επίσης στη Λεωφόρο Σχιστού, σε τμήματα της Λεωφόρου Κηφισίας, αλλά και στους δρόμους γύρω από το Κέντρο της Αθήνας, με την Τροχαία να σημειώνει σημαντική επιβάρυνση στο πρωινό κύμα.
Πού έχει κίνηση τώρα-Αθηνών – Κορίνθου / Λ. Αθηνών (έξοδος)
Καθυστερήσεις στην Αττική ΟδόΣημαντικές καθυστερήσεις εντοπίζονται και στην Αττική Οδό:
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 1, 2025
15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας,
15΄-20΄ από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 45΄από Φυλής έως Κηφισίας. https://t.co/8XnqZMpcva
