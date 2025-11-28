Η DEMO εξελίσσεται σε στρατηγικό πυλώνα του εθνικού συστήματος υγείας, επενδύοντας στη βιοτεχνολογία, ενισχύοντας την επάρκεια φαρμάκων και δημιουργώντας την πρώτη ολοκληρωμένη εγχώρια παραγωγή προηγμένων θεραπειών στην Ελλάδα.
Λάρισα: 16χρονη ξυλοκοπήθηκε από μαθήτριες σε κωμόπολη - 15 και 17 ετών οι συλληφθείσες
Θύμα ξυλοδαρμού από δύο μαθήτριες έπεσε την Τετάρτη μια 16χρονη σε κωμόπολη της Λάρισας.
Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, η 16χρονη δέχθηκε μπουνιές με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο κέντρο υγείας της περιοχής.
Όπως αναφέρει το onlarissa.gr η επίθεση έγινε από δύο μαθήτριες Ελληνίδες, ηλικίας 15 και 17 ετών, για προσωπικές διαφορές.
Οι δυο μαθήτριες συνελήφθησαν, σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για σωματική βλάβη και τελικά αφέθηκαν ελεύθερες.
