Λάρισα: 16χρονη ξυλοκοπήθηκε από μαθήτριες σε κωμόπολη - 15 και 17 ετών οι συλληφθείσες
Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην αστυνομία,  η 16χρονη δέχθηκε μπουνιές με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο κέντρο υγείας της περιοχής

Θύμα ξυλοδαρμού από δύο μαθήτριες έπεσε την Τετάρτη μια 16χρονη σε κωμόπολη της Λάρισας.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, η 16χρονη δέχθηκε μπουνιές με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο κέντρο υγείας της περιοχής.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr η επίθεση έγινε από δύο μαθήτριες Ελληνίδες, ηλικίας 15 και 17 ετών, για προσωπικές διαφορές.

Οι δυο μαθήτριες συνελήφθησαν, σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για σωματική βλάβη και τελικά αφέθηκαν ελεύθερες.

