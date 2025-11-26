Kίνηση στους δρόμους τώρα live - Προβλήματα σε Λ.Κηφισίας, Κηφισό, Λ. Αθηνών, Καρέα
Κίνηση στους δρόμους

Kίνηση στους δρόμους τώρα live - Προβλήματα σε Λ.Κηφισίας, Κηφισό, Λ. Αθηνών, Καρέα

Live η κίνηση στους δρόμους: Ποιους δρόμους να αποφύγετε

Kίνηση στους δρόμους τώρα live - Προβλήματα σε Λ.Κηφισίας, Κηφισό, Λ. Αθηνών, Καρέα
Ακόμη ένα δύσκολο πρωινό στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, όπου η κίνηση είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένη, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού.

Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα παρατηρείται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, από το ύψος του Αιγάλεω έως την Νέα Φιλαδέλφεια.

Ακόμα χειρότερη είναι η εικόνα στην Κηφισίας, ιδιαίτερα στην άνοδο, καθώς η κίνηση ξεκινά από το ύψος της Πανόρμου και φτάνει μέχρι το Μαρούσι.

Kίνηση στους δρόμους τώρα live - Προβλήματα σε Λ.Κηφισίας, Κηφισό, Λ. Αθηνών, Καρέα


Την ίδια στιγμή στο κέντρο της πρωτεύουσας, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στις λεωφόρους βασιλέως Κωνσταντίνου, βασιλίσσης Σοφίας αλλά και στην οδό Αρδηττού.

Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Σκαραμαγκά όπως επίσης και στη Μεσογείων. Η Παραλιακή λεωφόρος κινείται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, από το Καλαμάκι έως τον Πειραιά, με αυξημένες καθυστερήσεις κυρίως στα φανάρια και στις εισόδους προς τα νότια προάστια.

Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό 

