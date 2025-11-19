Στο εξώφυλλο του Marie Claire Δεκεμβρίου η Γαλλίδα μούσα του σινεμά Εμανουέλ Μπεάρ
ΕΛΛΑΔΑ

Σε μια αποκλειστική φωτογράφιση στην Αθήνα, μιλάει για τις ελληνικές ρίζες της και για το προσωπικό τραύμα που έγινε δημιουργία

Η πάντα συναρπαστική Εμανουέλ Μπεάρ λάμπει στο εξώφυλλο του τεύχους Δεκεμβρίου

Φωτογραφημένη αποκλειστικά για το ελληνικό Marie Claire, η θρυλική Γαλλίδα ηθοποιός επιστρέφει στο προσκήνιο με μια σπάνια, εκ βαθέων εξομολόγηση. Μιλά για το βλέμμα του χρόνου, για το τι σημαίνει να είσαι γυναίκα στο ευρωπαϊκό σινεμά σήμερα και για την ελευθερία που κερδίζεται, όταν αγκαλιάζεις με γενναιότητα την πορεία σου. Με την αφοπλιστική της ειλικρίνεια, η Μπεάρ μιλά για τις ηρωίδες που την διαμόρφωσαν, για τον φόβο και τη χαρά της ωρίμανσης και για τη θέση της γυναίκας μπροστά και πίσω από την κάμερα — μια συνομιλία που γίνεται η πιο τρυφερή, με τις αναφορές στην Ελληνίδα γιαγιά της.

«Αυτό που με ώθησε να μιλήσω ανοιχτά είναι η πραγματικότητα της απόλυτης άρνησης αυτής της κατάστασης από τη γαλλική κοινωνία. Γι’ αυτό μιλώ για μια «τόσο θορυβώδη σιωπή». Αν εγώ η ίδια -που έχω νιώσει στο πετσί μου την οδύνη, τον πόνο και τα ανεξίτηλα σημάδια αυτής της πράξης- δεν το κάνω, τότε ποιος; Ήρθε η ώρα, στα εξήντα μου, να ανοίξω το στόμα μου και να σπάσω τη σιωπή μου».

«Στο ντοκιμαντέρ μια νεαρή γυναίκα λέει: «Μακάρι ο γιατρός να με είχε ρωτήσει γιατί παθαίνω συνεχώς ουρολοιμώξεις. Μακάρι ο δάσκαλος να με είχε ρωτήσει γιατί είμαι λυπημένη». Θα τα είχε πει όλα. Πρέπει να ξεφύγουμε από την ντροπή: δεν είναι ντροπή να μιλάμε στα παιδιά για το σεξ, τις σχέσεις, το σώμα τους. Αυτό δεν θα τα πληγώσει. Τα πληγώνει η αιμομικτική κακοποίηση. Άρα, να μιλάμε και να εκπαιδεύουμε. Η σιωπή δεν προστατεύει· πληγώνει. Όσο περισσότερο μιλάμε, τόσο περισσότερο σώζουμε ζωές».

Τον πρώτο μήνα του χειμώνα η μόδα ταξιδεύει στην Ήπειρο για να μας
οδηγήσει με στυλ στο χειμώνα.

Τα ζεστά πλεκτά — σε παστέλ και έντονες αποχρώσεις — γίνονται η πιο τρυφερή αγκαλιά.

Τα αξεσουάρ αποκτούν κομψές φόρμες και λαμπερούς τόνους για τις πιο φωτεινές μέρες και νύχτες του χρόνου.

Στο τελευταίο τεύχος του 2025, η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου ανοίγει την καρδιά της για το αποτύπωμα της θητείας της, για τις γυναίκες που την ενέπνευσαν και για τη σχέση της με την κοινωνία που αλλάζει.

Η Αφροδίτη Παναγιωτάκου, στο τιμόνι της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση επί 15 χρόνια, μοιράζεται αναμνήσεις και σκέψεις από μία διαδρομή πυ κράτησε 51 χρόνια και 7 ώρες.

Ο σκηνοθέτης Γιάννης Οικονομίδης μιλά για την πολυαναμενόμενη νέα ταινία του, «Σπασμένη φλέβα» και για το ρίσκο ως δημιουργική πράξη.

Όσα απασχολούν την κοινωνία και τις γυναίκες: Τι σημαίνει πραγματικά να χάνεις βάρος με ενέσιμα φάρμακα; Στο μεγάλο θέμα «Η ευθανασία της όρεξης», εξερευνούμε την υπόσχεση, τον κίνδυνο και το τίμημα πίσω από το νέο “επιστημονικό θαύμα”.

Η Δανάη Χριστοπούλου, με αφορμή το πρώτο της αγγλόφωνο βιβλίο, Vile Lady Villains, μιλά για τα όνειρα που περιμένουν να τα συναντήσουμε — σε κάθε ηλικία.

Ώρα για ομορφιά σε ψυχρό κλίμα!
Στο Winter Skin, αποκαλύπτουμε την καθημερινή ρουτίνα που χρειάζεται η επιδερμίδα μας τους επόμενους μήνες.

Και τα κόκκινα χείλη, διαχρονικά και τολμηρά, συνεχίζουν να γράφουν τη δική τους αξεπέραστη ιστορία.

Living with style, πάντα:
Στη Λονδρέζικη γοητεία, ένα αρχοντικό στο Νότιο Λονδίνο γίνεται το ιδανικό σκηνικό για συννεφιασμένα πρωινά με βιβλία και καφέδες.

Marie Claire Ό,τι έχει σημασία για τις γυναίκες.

