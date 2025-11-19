Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Αήθης η επίθεση των προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων στον Χριστόφορο Σεβαστίδη

Αήθη χαρακτηρίζει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων
τη χθεσινή ανακοίνωση της Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων
την επίθεση, όπως τη χαρακτηρίζει, στο σύνολο του δικαστικού σώματος και στον πρόεδρο της ΕΝΔΕ προσωπικά Χριστόφορο Σεβαστίδη, για «τη γνώμη που εξέφρασε δημοσίως, ως προς την αναγκαιότητα να ανατεθεί η πειθαρχική διαδικασία των δικηγόρων σε δικαστικό όργανο».
Η ΕΝΔΕ σε σημερινή ανακοίνωσή της δεν παραλείπει να εναντιωθεί στον απερχόμενο πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρη Βερβεσό
, αλλά και σε ορισμένους από τους υποψηφίους προέδρους του ΔΣΑ
εν όψει των δικηγορικών εκλογών, αναφέροντας χαρακτηριστικά:
«Όταν όμως δημοσίως καλύπτει τόσο ο ίδιος (σ.σ.: Κ. Βερβεσός), όσο και μια μικρή, αλλά σημαντική, μερίδα των υποψηφίων προέδρων του ΔΣΑ, αυτές τις απαράδεκτες για ευρωπαϊκή χώρα
συμπεριφορές συναδέλφων του, όσο ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους ότι η συντεχνιακή λογική θα υπερτερεί του κύρους του δικηγορικού Σώματος, τόσο θα δικαιώνει την άποψη που εξέφρασε ο πρόεδρος της ΕΝΔΕ
και εκφράζει το σύνολο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων».
Σε άλλο σημείο η ανακοίνωση της ΕΝΔΕ, αναφέρει ότι «για τους δικαστές και εισαγγελείς αυτή η εικόνα συντεχνιακής αυτοπροστασίας είναι εκτός λογικής».
Επισημαίνεται, ακόμη στην ανακοίνωση της ΕΝΔΕ
: «Εμείς θα απαντήσουμε θεσμικά και συλλογικά σε αυτή την πρωτοφανή πρόκληση και θα αναδείξουμε λεπτομερώς την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τόσο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όσο και στην Ευρωπαϊκή και τη Διεθνή Ένωση Δικαστών. Ο λαϊκισμός και η απρέπεια δεν θα βρουν άλλο ζωτικό χώρο στην ελληνική Δικαιοσύνη. Ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους.
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της ΕΝΔΕ
«Με χθεσινό δελτίο τύπου η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων επιτίθεται με αήθη τρόπο στο σύνολο του δικαστικού σώματος και στον Πρόεδρο της ΕΝΔΕ προσωπικά, για την γνώμη που εξέφρασε δημοσίως, ως προς την αναγκαιότητα να ανατεθεί η πειθαρχική διαδικασία των δικηγόρων σε δικαστικό όργανο.
Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων επέλεξε εδώ και μήνες σταθερά τη θεσμική οδό της επίσημης αναφοράς στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα των δικηγορικών συλλόγων, κάθε φορά που υπήρχε περιστατικό ακραίας προσβλητικής και αντιδικονομικής συμπεριφοράς δικηγόρου.
Καταγγείλαμε περιστατικά συνηγόρου που εν μέσω ακροαματικής διαδικασίας καλούσε την αστυνομική αρχή να συλλάβει σύνθεση δικαστηρίου, δικηγόρου που εξύβριζε με χυδαίες εκφράσεις δικαστές και εισαγγελείς, δικηγόρου που απευθυνόμενος προς προεδρεύουσα έλεγε ότι του προκαλεί αδιαθεσία η θέα της, ή δικηγόρων που συκοφάντησαν κατ΄ επανάληψη δικαστές και εισαγγελείς ότι δήθεν αποφασίζουν κατόπιν πολιτικής παρέμβασης.
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, αλλά και σε τόσες άλλες που έχουν καταγγελθεί στο παρελθόν, δεν είδαμε να επιβάλλεται καμία πειθαρχική ποινή, ούτε να γίνεται καν κάποια υπόδειξη συμμόρφωσης. Αντίθετα, ο Πρόεδρος του ΔΣΑ κ. Βερβεσός έκρινε κατάλληλες τις συνθήκες για να εξαπολύσει την από 10.11.2025 ανακοίνωσή του, με την οποία ούτε λίγο ούτε πολύ χαρακτήρισε τις παραπάνω συμπεριφορές που καταγγείλαμε αρμοδίως και δημοσίως ως «κριτική δικαστικών αποφάσεων», εντάσσοντάς αυτές στο «δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης κάθε πολίτη».
Ο πρόεδρος του ΔΣΑ, που σε λίγες μέρες αποχωρεί οριστικά από τα καθήκοντά του, είναι γνωστό ότι επιθυμεί εδώ και χρόνια να προκαλεί «σεισμό» με κάθε δυνατό τρόπο, ασχέτως της εικόνας που δημιουργεί για το Σώμα που εκπροσωπεί.
Όταν όμως δημοσίως καλύπτει τόσο ο ίδιος, όσο και μια μικρή, αλλά σημαντική, μερίδα των υποψηφίων προέδρων του ΔΣΑ, αυτές τις απαράδεκτες για ευρωπαϊκή χώρα συμπεριφορές συναδέλφων του, όσο ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους ότι η συντεχνιακή λογική θα υπερτερεί του κύρους του Δικηγορικού Σώματος, τόσο θα δικαιώνει την άποψη που εξέφρασε ο Πρόεδρος της ΕΝΔΕ και εκφράζει το σύνολο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.
Η ανάθεση αποκλειστικών πειθαρχικών αρμοδιοτήτων στα όργανα των Δικηγορικών Συλλόγων, προϋποθέτει θεσμική ωριμότητα. Αντίθετα, με το χθεσινό δελτίο τύπου που εξέδωσε η Σ.Ε. της Ολομέλειας των Προέδρων, αναγνωρίζει το δικαίωμα της κριτικής μόνο στον εαυτό της, ενώ εμφατικά το αποκλείει από την ΕΝΔΕ και τον Πρόεδρό της, με μια χυδαία προσωπική επίθεση σε βάρος του. Οι δικαστές και εισαγγελείς της χώρας γνωρίζουν καλά σε τι στοχεύουν όλα αυτά και στηρίζουν ξεκάθαρα τον Πρόεδρο της ΕΝΔΕ.
Σημειωτέον ότι από καμία υπερνομοθετικής ισχύος διάταξη δεν προκύπτει απόλυτο δικαίωμα αυτορρύθμισης των Δικηγορικών Συλλόγων, ως προς την πειθαρχική διαδικασία σε βάρος μελών τους.
Αντιθέτως, και σήμερα προβλέπεται επιβολή πειθαρχικών ποινών σε δικηγόρους από τα Δικαστήρια σε ορισμένες περιπτώσεις (βλ. άρθρο 336 §2 ΚΠΔ), ενώ στο ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο για τους δικηγόρους συμμετέχουν (ως τακτικά μέλη) ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ένας Αρεοπαγίτης και τρεις δικηγόροι (βλ. άρθρο 148 §2 ν. 4194/2013).
Επιπλέον, στην πρόσφατη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία του επαγγέλματος του δικηγόρου προβλέπεται η δυνατότητα των Μερών να νομοθετήσουν την εισαγωγή των πειθαρχικών διαδικασιών κατά δικηγόρων, εκτός των άλλων, ενώπιον Δικαστηρίου (βλ. άρθρο 8 §2 a iii της Σύμβασης).
Για τους δικαστές και εισαγγελείς αυτή η εικόνα συντεχνιακής αυτοπροστασίας είναι εκτός λογικής. Καθημερινά ενώπιον των πειθαρχικών οργάνων των δικαστικών λειτουργών, κατατίθενται σε βάρος τους δεκάδες αναφορές, που εξετάζονται πάντα, αξιολογούνται και οδηγούν είτε σε αρχειοθέτηση, είτε σε πειθαρχική ποινή. Ουδέποτε όμως δικαστικό όργανο αρνήθηκε να εξετάσει αναφορά, ουδέποτε δικαστική Ένωση αξίωσε να μην υποβάλλονται αναφορές κατά δικαστών. Η ίδια η Ένωσή μας, στα πλαίσια της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, άνοιξε τη συζήτηση για την αλλαγή της σύνθεσης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, η οποία όμως τώρα θα κλείσει, λόγω της προφανούς ανωριμότητας των θεσμικών οργάνων των δικηγόρων.
Η σταθερή διολίσθηση που παρουσιάζουν τα όργανα του ΔΣΑ και ο Πρόεδρός του, όμως, δεν χαρακτηρίζει και την πλειοψηφία των δικηγόρων της χώρας.
Άλλωστε δεν ευθύνονται αυτοί, αν κάποιοι επιθυμούν να χτίσουν άλλες καριέρες στις πλάτες τους. Ας γνωρίζουν όμως ότι η ξαφνική πολεμική που ξεκίνησε, έχει ένα ακόμη πιο ύπουλο στόχο: την κατασκευή ενός κοινού «εξωτερικού» εχθρού, για να εμποδισθεί η ανάδειξη των πραγματικών εσωτερικών αντιθέσεων, που πλήττουν σκληρά πλέον το Δικηγορικό Σώμα και κάπως πρέπει να καλυφθούν ενόψει δικηγορικών εκλογών.
Εμείς θα απαντήσουμε θεσμικά και συλλογικά σε αυτή την πρωτοφανή πρόκληση και θα αναδείξουμε λεπτομερώς την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τόσο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όσο και στην Ευρωπαϊκή και τη Διεθνή Ένωση Δικαστών. Ο λαϊκισμός και η απρέπεια δεν θα βρουν άλλο ζωτικό χώρο στην ελληνική Δικαιοσύνη. Ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους.
Την Παρασκευή θα συγκληθεί έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης για να λάβει τα αναγκαία μέτρα περιφρούρησης του κύρους της δικαιοσύνης και της αξιοπρέπειας των λειτουργών της».