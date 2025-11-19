Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Αήθης η επίθεση των προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων στον Χριστόφορο Σεβαστίδη

Αντιθέτως, και σήμερα προβλέπεται επιβολή πειθαρχικών ποινών σε δικηγόρους από τα Δικαστήρια σε ορισμένες περιπτώσεις (βλ. άρθρο 336 §2 ΚΠΔ), ενώ στο ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο για τους δικηγόρους συμμετέχουν (ως τακτικά μέλη) ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ένας Αρεοπαγίτης και τρεις δικηγόροι (βλ. άρθρο 148 §2 ν. 4194/2013).Επιπλέον, στην πρόσφατη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία του επαγγέλματος του δικηγόρου προβλέπεται η δυνατότητα των Μερών να νομοθετήσουν την εισαγωγή των πειθαρχικών διαδικασιών κατά δικηγόρων, εκτός των άλλων, ενώπιον Δικαστηρίου (βλ. άρθρο 8 §2 a iii της Σύμβασης).Για τους δικαστές και εισαγγελείς αυτή η εικόνα συντεχνιακής αυτοπροστασίας είναι εκτός λογικής. Καθημερινά ενώπιον των πειθαρχικών οργάνων των δικαστικών λειτουργών, κατατίθενται σε βάρος τους δεκάδες αναφορές, που εξετάζονται πάντα, αξιολογούνται και οδηγούν είτε σε αρχειοθέτηση, είτε σε πειθαρχική ποινή. Ουδέποτε όμως δικαστικό όργανο αρνήθηκε να εξετάσει αναφορά, ουδέποτε δικαστική Ένωση αξίωσε να μην υποβάλλονται αναφορές κατά δικαστών. Η ίδια η Ένωσή μας, στα πλαίσια της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, άνοιξε τη συζήτηση για την αλλαγή της σύνθεσης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, η οποία όμως τώρα θα κλείσει, λόγω της προφανούς ανωριμότητας των θεσμικών οργάνων των δικηγόρων.Η σταθερή διολίσθηση που παρουσιάζουν τα όργανα του ΔΣΑ και ο Πρόεδρός του, όμως, δεν χαρακτηρίζει και την πλειοψηφία των δικηγόρων της χώρας.Άλλωστε δεν ευθύνονται αυτοί, αν κάποιοι επιθυμούν να χτίσουν άλλες καριέρες στις πλάτες τους. Ας γνωρίζουν όμως ότι η ξαφνική πολεμική που ξεκίνησε, έχει ένα ακόμη πιο ύπουλο στόχο: την κατασκευή ενός κοινού «εξωτερικού» εχθρού, για να εμποδισθεί η ανάδειξη των πραγματικών εσωτερικών αντιθέσεων, που πλήττουν σκληρά πλέον το Δικηγορικό Σώμα και κάπως πρέπει να καλυφθούν ενόψει δικηγορικών εκλογών.Εμείς θα απαντήσουμε θεσμικά και συλλογικά σε αυτή την πρωτοφανή πρόκληση και θα αναδείξουμε λεπτομερώς την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τόσο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όσο και στην Ευρωπαϊκή και τη Διεθνή Ένωση Δικαστών. Ο λαϊκισμός και η απρέπεια δεν θα βρουν άλλο ζωτικό χώρο στην ελληνική Δικαιοσύνη. Ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους.Την Παρασκευή θα συγκληθεί έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης για να λάβει τα αναγκαία μέτρα περιφρούρησης του κύρους της δικαιοσύνης και της αξιοπρέπειας των λειτουργών της».