«Έπεσε» η Cloudflare: Προβλήματα σε όλο τον κόσμο στο X, το ChatGPT και πολλές άλλες ιστοσελίδες

Πηγή: Downdetector

Κλείσιμο

Cloudflare

σήμερα

Το, τοαλλά καιαντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα πρόσβασης, καθώςe –η εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες προστασίας και διαχείρισης κίνησης σε εκατοντάδες χιλιάδες domains– κΧιλιάδες χρήστες ανέφεραν προβλήματα με το «X» και άλλες υπηρεσίες στην πλατφόρμα παρακολούθησης διακοπών Downdetector, λίγο μετά τις 11:30 GMT.Ένας εκπρόσωπος της Cloudflare δήλωσε: «Παρατηρήσαμε μια αύξηση στην ασυνήθιστη κίνηση σε μία από τις υπηρεσίες της Cloudflare από τις 11:20 π.μ. Αυτό προκάλεσε σφάλματα σε κάποια κίνηση που διέρχεται από το δίκτυο της Cloudflare. Ενώ το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης για τις περισσότερες υπηρεσίες συνέχισε να ρέει κανονικά, υπήρχαν αυξημένα σφάλματα σε πολλές υπηρεσίες της Cloudflare.«Δεν γνωρίζουμε ακόμη την αιτία της αύξησης στην ασυνήθιστη κίνηση. Είμαστε όλοι σε κινητοποίηση για να βεβαιωθούμε ότι όλη η κίνηση εξυπηρετείται χωρίς σφάλματα. Μετά από αυτό, θα στρέψουμε την προσοχή μας στη διερεύνηση της αιτίας της ασυνήθιστης αύξησης της κίνησης» ανέφερε η ίδια πηγή.Σε μεταγενέστερη ενημέρωση, η εταιρεία δήλωσε ότι «παρατηρεί ανάκαμψη των υπηρεσιών», αλλά πρόσθεσε ότι οι πελάτες «ενδέχεται να συνεχίσουν να παρατηρούν υψηλότερα από το κανονικό ποσοστά σφαλμάτων, καθώς συνεχίζουμε τις προσπάθειες αποκατάστασης».Σύμφωνα με την Cloudflare, το 20% όλων των sites παγκοσμίως χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της με κάποια μορφή. Δεν είναι σαφές πόσοι από αυτούς τους ιστότοπους έχουν επηρεαστεί από τη διακοπή λειτουργίας και σε ποιο βαθμό.περιγράφηκε ως «η μεγαλύτερη εταιρεία που δεν έχετε ακούσει ποτέ» από τον Alan Woodward, καθηγητή στο Κέντρο Κυβερνοασφάλειας του Surrey. Η εταιρεία αναφέρει ότι παρέχει υπηρεσίες για την «προστασία των ιστοσελίδων, των εφαρμογών, των API και των φόρτων εργασίας τεχνητής νοημοσύνης σας, επιταχύνοντας παράλληλα την απόδοση».Ο Woodward την περιέγραψε ως «φύλακα» και είπε ότι οι ρόλοι της περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας σε ιστότοπους για την υπεράσπισή τους από κατανεμημένες επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας όταν κακόβουλοι παράγοντες προσπαθούν να κατακλύσουν τους ιστότοπους με αιτήματα. Ελέγχει επίσης ότι οι χρήστες είναι άνθρωποι.Το περιστατικό σημειώνεταιη οποία είχε θέσει εκτός λειτουργίας περισσότερους από 1.000 ιστότοπους και εφαρμογές.