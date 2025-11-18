Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Νέα εποχή συνδεσιμότητας με γρήγορες ταχύτητες σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία της Ελλάδας από την COSMOTE TELEKOM
Γρήγορο ίντερνετ έως 300Mbps σε σχεδόν 600 σχολικές μονάδες με πάνω από 19.500 μαθητές
Τηλεκπαίδευση, διαδραστικοί πίνακες, εικονικές περιηγήσεις. Εμπειρίες που μέχρι πριν λίγα χρόνια φαινόντουσαν μακρινές, σήμερα μπορούν να αποτελούν καθημερινότητα για χιλιάδες μαθητές. Αναγνωρίζοντας ότι η πρόσβαση στη γνώση δεν πρέπει να γνωρίζει όρια, η COSMOTE TELEKOM, στο πλαίσιο δωρεάς προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ξεκινά μια πρωτοβουλία που φέρνει μια νέα εποχή συνδεσιμότητας σε όλες τις δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες της χώρας. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, σχεδόν 600 σχολικές μονάδες σε απομακρυσμένες ορεινές και νησιωτικές περιοχές, που έχει υποδείξει το Υπουργείο, αποκτούν δωρεάν γρήγορο και αξιόπιστο ίντερνετ με ταχύτητες έως 300Mbps, καλύπτοντας τις ανάγκες περισσότερων από 19.500 μαθητών.
Οι απαραίτητες εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει, καθώς οι άνθρωποι της COSMOTE TELEKOM προχωρούν στη μελέτη, εγκατάσταση και ενεργοποίηση του απαιτούμενου τεχνολογικού εξοπλισμού. Η πιο γρήγορη συνδεσιμότητα θα επιτρέψει στους μαθητές να αξιοποιούν πλούσιο ψηφιακό υλικό, εικονικές περιηγήσεις και πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, ενώ παράλληλα θα δώσει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να εντάξουν στην εκπαιδευτική διαδικασία ψηφιακά εργαλεία που ενισχύουν τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την αποτελεσματική διδασκαλία.
«Στην COSMOTE TELEKOM πιστεύουμε ότι η υψηλής ταχύτητας συνδεσιμότητα είναι το μέλλον της χώρας και των παιδιών μας. Κάθε σχολείο που συνδέεται σε γρήγορο ίντερνετ, κάθε μαθητής που αποκτά πρόσβαση στη ψηφιακή γνώση, μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά σε μια Ελλάδα ίσων ευκαιριών, καινοτομίας και προοπτικής», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής.
Η ψηφιακή αναβάθμιση που μεταμορφώνει την εκπαίδευση
Η αναβαθμισμένη συνδεσιμότητα μεταμορφώνει την εκπαιδευτική εμπειρία, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες να συμμετέχουν σε εικονικά εργαστήρια, ψηφιακές περιηγήσεις σε μουσεία και πολιτιστικά μνημεία, συνεργατικά projects και πλούσιο ψηφιακό υλικό. Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενσωματώσουν στη διδασκαλία τους τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, επαυξημένης πραγματικότητας και ρομποτικής, δημιουργώντας ένα δυναμικό, συμμετοχικό περιβάλλον μάθησης. Με αυτές τις δυνατότητες, κάθε σχολείο μετατρέπεται σε έναν ανοιχτό, διασυνδεδεμένο χώρο μάθησης που καλλιεργεί δεξιότητες του μέλλοντος για κάθε παιδί, όπου κι αν αυτό βρίσκεται.
«Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας ενώνουν τις δυνάμεις τους μέσω της δωρεάς της COSMOTE TELEKOM και στέλνουν ένα δυνατό μήνυμα: της ενότητας, των ίσων ευκαιριών και της ελπίδας», δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη. Και πρόσθεσε: «Με τη συγκεκριμένη δωρεά, τα πιο μακρινά και δυσπρόσιτα σχολεία μας συνδέονται με τον κόσμο, ανοίγουν παράθυρα στη γνώση και προσφέρουν στα παιδιά ευκαιρίες μάθησης χωρίς όρια. Είναι μια πράξη ισότητας — απάντηση στις ανισότητες που δημιουργεί η γεωγραφική απομόνωση. Ήδη εξοπλίζουμε τα σχολεία με διαδραστικούς πίνακες, σετ ρομποτικής και άλλα ψηφιακά εργαλεία, αλλά τη διαφορά κάνουν οι άνθρωποι: οι δάσκαλοι και οι μαθητές που συμβάλλουν καθημερινά σ’ αυτό το όμορφο ταξίδι της γνώσης.»
Η τεχνολογία πίσω από το γρήγορο ίντερνετ
Η COSMOTE TELEKOM αξιοποιεί όλα τα εργαλεία και τις τεχνολογικές δυνατότητες που διαθέτει, προκειμένου να δημιουργήσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον για την είσοδο στη νέα ψηφιακή εποχή. Κομβικό ρόλο στην πρωτοβουλία αυτή διαδραματίζει το COSMOTE 5G WiFi, το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία Fixed Wireless Access (FWA), καθώς και το 5G Stand Alone (5G+), που διαθέτει εμπορικά μόνο η COSMOTE TELEKOM στην Ελλάδα. Το δίκτυο COSMOTE 5G+ καλύπτει ήδη πάνω από το 75% της χώρας, προσφέροντας ταχύτητες έως 300Mbps, σταθερή απόδοση ακόμη και για μεγάλο αριθμό χρηστών, άμεση απόκριση και τεράστια χωρητικότητα. Αυτή η προηγμένη υποδομή εξασφαλίζει αξιόπιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο, ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα σημεία της Ελλάδας.
Μέσα από ένα σύνολο δράσεων που στοχεύουν στη μετάβαση της χώρας σε μια ψηφιακή κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, η COSMOTE TELEKOM επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως κορυφαίος τεχνολογικός πάροχος με ισχυρό αίσθημα κοινωνικής υπευθυνότητας. Με προτεραιότητα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η εταιρεία υλοποιεί πρωτοβουλίες που, αξιοποιούν τη δύναμη της τεχνολογίας και φέρνουν ουσιαστική αλλαγή στη ζωή των ανθρώπων. Μέσα από αυτές τις δράσεις, 3.000.000 πολίτες αναμένεται να επωφεληθούν κατά την περίοδο 2025–2027, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της COSMOTE TELEKOM για μια πιο συνδεδεμένη και προσβάσιμη ψηφιακή κοινωνία.
