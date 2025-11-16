Ελεύθερες οι έξι ανήλικες που συνελήφθησαν για τον ξυλοδαρμό δύο 13χρονων κοριτσιών στη Θεσσαλονίκη
Ελεύθερες οι έξι ανήλικες που συνελήφθησαν για τον ξυλοδαρμό δύο 13χρονων κοριτσιών στη Θεσσαλονίκη
Μάλιστα δύο εξ αυτών βιντεοσκοπούσαν με τα κινητά τους τηλέφωνα τον διαπληκτισμό
Ελεύθερες αφέθηκαν με εντολή Εισαγγελέα, οι έξι ανήλικες 13 και 14 ετών, που το βράδυ της Παρασκευής προσέγγισαν δύο 13χρονες συνομήλικές τους σε πάρκο στην οδό Νυμφαίου, στην περιοχή του Εύοσμου Θεσσαλονίκης και αφού τις οδήγησαν σε πυλωτή οικοδομής, τις ξυλοκόπησαν, ενώ παράλληλα τις εξύβριζαν.
Μάλιστα δυο εξ αυτών βιντεοσκοπούσαν με τα κινητά τους τηλέφωνα τον διαπληκτισμό, ενώ μία αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο από την 13χρονη παθούσα.
Οι ανήλικες είχαν συλληφθεί από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού-Ευόσμου, για σωματικές βλάβες από κοινού, εξύβριση από κοινού, παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και κλοπή, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, που αφέθηκαν ελεύθεροι χθες το απόγευμα.
