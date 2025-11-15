Πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας μέσα στο 2026 – Ποια θα ξεκινήσουν πρώτα και πώς θα λειτουργούν

Απ: Μέσα στο 2025 γίνονται οι τεχνικές διαδικασίες για την εκλογή και εγκατάσταση των νέων καθηγητών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας. Εκτιμώ ότι μέσα στο 2026 θα διοριστούν και θα ξεκινήσει η λειτουργία των Κέντρων Υγείας με το νέο τους χαρακτήρα.Απ: Ο προγραμματισμός είναι να αναπτυχθούν Πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας σε κάθε υγειονομική Περιφέρεια, διασυνδεδεμένα με τις Ιατρικές Σχολές. Υπενθυμίζω ότι η χώρα έχει 7 Ιατρικές Σχολές. Στην Αθήνα ειδικά, λόγω του πληθυσμού θα είναι δύο τα Πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας.Απ: Ναι, βέβαια. Προβλέπεται και στον καινούργιο νόμο ότι οι υπηρεσίες τηλεϊατρικής θα είναι ανάμεσα σε αυτές που θα προσφέρει το αναβαθμισμένο Πανεπιστημιακό Κέντρο Υγείας. Εμείς, ως Ιατρική Σχολή, έχουμε ήδη υπηρεσίες τηλεϊατρικής. Θυμίζω τη σχετική υπηρεσία για την άνοια και τα νευρολογικά νοσήματα που τρέχει το Αιγινήτειο Νοσοκομείο. Νομίζω τώρα, θα δοθεί η ευκαιρία να επεκαταθούν ακόμη περισσότερο αυτές οι υπηρεσίες.Απ: Ναι, το Κέντρο Υγείας στο Ίλιον θα συνδέεται με το Αττικόν που είναι και το πλησιέστερο χωροταξικά, αλλά και το μεγάλο νοσοκομείο της Δυτικής Αθήνας που μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας. Το Κέντρο Υγείας στη Λ. Αλεξάνδρας θα διασυνδέεται με τα Πανεπιστημιακά νοσοκομεία του κέντρου.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ