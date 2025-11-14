Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Νεκρός 43χρονος οδηγός φορτηγού στην Κόρινθο
Νεκρός 43χρονος οδηγός φορτηγού στην Κόρινθο
Οι αρχές τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο
Νεκρός εντοπίστηκε στα Κρητικά της Αρχαίας Κορίνθου ένας 43χρονος οδηγός φορτηγού το βράδυ της Παρασκευής (14/11).
Ο άνδρας αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε και σταμάτησε στην άκρη του δρόμου, σύμφωνα με το korinthostv.gr. Οι αρχές τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο.
Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Ο άνδρας αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε και σταμάτησε στην άκρη του δρόμου, σύμφωνα με το korinthostv.gr. Οι αρχές τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο.
Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Ειδήσεις σήμερα:
Σπύρος Μαρτίκας για το κύκλωμα που έταζε επενδύσεις: Σε εξαπατούσαν με σουίτες και ράβδους χρυσού - Έστηναν ληστεία με ξυλοδαρμό για να μην πληρώσουν
Γερμανία: Μια Ελληνίδα προσπαθεί με ρομποτικά συστήματα ανύψωσης να φέρει την επανάσταση στον τρόπο που χτίζουμε
«Έπαιξα ενστικτωδώς τον Χάνιμπαλ, γιατί έχω τον διάβολο μέσα μου»: Ο Άντονι Χόπκινς, οι μεγάλοι ρόλοι, ο αλκοολισμός και η κόρη που δεν θέλει να τον βλέπει
Σπύρος Μαρτίκας για το κύκλωμα που έταζε επενδύσεις: Σε εξαπατούσαν με σουίτες και ράβδους χρυσού - Έστηναν ληστεία με ξυλοδαρμό για να μην πληρώσουν
Γερμανία: Μια Ελληνίδα προσπαθεί με ρομποτικά συστήματα ανύψωσης να φέρει την επανάσταση στον τρόπο που χτίζουμε
«Έπαιξα ενστικτωδώς τον Χάνιμπαλ, γιατί έχω τον διάβολο μέσα μου»: Ο Άντονι Χόπκινς, οι μεγάλοι ρόλοι, ο αλκοολισμός και η κόρη που δεν θέλει να τον βλέπει
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα