Νεκρός 43χρονος οδηγός φορτηγού στην Κόρινθο
ΕΛΛΑΔΑ
Νεκρός Οδηγός Κόρινθος Φορτηγό

Νεκρός 43χρονος οδηγός φορτηγού στην Κόρινθο

Οι αρχές τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο

Νεκρός 43χρονος οδηγός φορτηγού στην Κόρινθο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Νεκρός εντοπίστηκε στα Κρητικά της Αρχαίας Κορίνθου ένας 43χρονος οδηγός φορτηγού το βράδυ της Παρασκευής (14/11).

Ο άνδρας αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε και σταμάτησε στην άκρη του δρόμου, σύμφωνα με το korinthostv.gr. Οι αρχές τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο.

Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ειδήσεις σήμερα:

Σπύρος Μαρτίκας για το κύκλωμα που έταζε επενδύσεις: Σε εξαπατούσαν με σουίτες και ράβδους χρυσού - Έστηναν ληστεία με ξυλοδαρμό για να μην πληρώσουν

Γερμανία: Μια Ελληνίδα προσπαθεί με ρομποτικά συστήματα ανύψωσης να φέρει την επανάσταση στον τρόπο που χτίζουμε

«Έπαιξα ενστικτωδώς τον Χάνιμπαλ, γιατί έχω τον διάβολο μέσα μου»: Ο Άντονι Χόπκινς, οι μεγάλοι ρόλοι, ο αλκοολισμός και η κόρη που δεν θέλει να τον βλέπει
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης