Πέθανε ο ηλικιωμένος που έπεσε από μπαλκόνι δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας στο Ναύπλιο
Ο 71χρονος μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η κατάσταση του, όμως, ήταν πολύ σοβαρή και αποφασίστηκε η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας
Δεν τα κατάφερε τελικά ο ηλικιωμένος που για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο το μεσημέρι της Τετάρτης (12/11) έπεσε από μπαλκόνι δεύτερου ορόφου στο Ναύπλιο και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το argolikeseidhseis.gr, ο 71χρονος μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η κατάσταση του, όμως, ήταν πολύ σοβαρή και αποφασίστηκε η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας.
Κατά τη διάρκεια της διαδρομής στο ύψος της Κορίνθου ο ηλικιωμένος δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 13:00 το μεσημέρι στην οδό Εφέσου, όταν ο ηλικιωμένος κάτω από άγνωστες ακόμα συνθήκες, έπεσε από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου, όπου έγινε αντιληπτός από περιοίκους που ενημέρωσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ.
Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας.
