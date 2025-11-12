Greece Talks 2025: Το συνέδριο για τον ελληνικό τουρισμό στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης - Δείτε βίντεο

Με τίτλο «The Intelligence Age: Travel, Culture & Connection», το Greece Talks, το συνέδριο που οργανώνει το travel.gr , το ταξιδιωτικό site του Πρώτου ΘΕΜΑτος, ανοίγει φέτος καίριες συζητήσεις για την εικόνα, την κουλτούρα, την επιχειρηματικότητα και τον Τουρισμό της χώρας στα χρόνια της τεχνητής νοημοσύνης και της εξελιγμένης τεχνολογίας.



Στο συνέδριο θα παραστεί οκαθώς και επιδραστικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, από τον χώρο του Τουρισμού, των Επιχειρήσεων, της Οικονομίας, του Πολιτισμού και των Τεχνών.Στοτίθενται επί τάπητος ζητήματα που διαμορφώνουν το μέλλον των ταξιδιών, την αυθεντική σύνδεση με τους προορισμούς, την προστασία του περιβάλλοντος, το place-making που δημιουργεί προορισμούς εμπειριών, την αειφορία στη φιλοξενία και τον ρόλο του Πολιτισμού και της Αρχιτεκτονικής στην εμπειρία του ταξιδιώτη.Το συνέδριο, που θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, αναμένεται να αποτελέσει τόπο συνάντησης για ένα πολύπλευρο επιχειρηματικό οικοσύστημα που περιβάλλει το brand «Ελλάδα», προσφέροντας μοναδικές ευκαιρίες networking και ουσιαστικής ανταλλαγής ιδεών.Δείτε το βίντεο με το πρόγραμμα του συνεδρίου:Έναρξη – Χαιρετισμοί Φώτης Τσιμέλας -Chief Product Officer & Ανδρονίκη Κολοβού -Διευθύντρια Travel.grΚυριάκος Μητσοτάκης -ΠρωθυπουργόςΓιάννης Μπέζος -Ηθοποιός: Αντώνης ΣρόιτερKimberly Guilfoyle -Πρέσβης των ΗΠΑ στην ΕλλάδαΣυνέντευξη στον Γιώργο ΕυγενίδηΚωστής Χατζηδάκης -Αντιπρόεδρος της ΚυβέρνησηςΣπύρος Θεοδωρόπουλος -Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος BESPOKE SGA HOLDINGS Α.Ε. – Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΒΔημήτρης Κ. Τσιτσιράγκος -Πρόεδρος ΔΣ Alpha BankΝίκος Δρανδάκης -Entrepreneur (Taxi Beat/Sync): Μπάμπης ΚούτραςΣταύρος Παπασταύρου -Υπουργός Περιβάλλοντος & ΕνέργειαςΝίκος Χαρδαλιάς -Περιφερειάρχης ΑττικήςΧάρης Κοκκώσης -Ομότιμος Καθηγητής Πολεοδομίας-Χωροταξίας, Πανεπιστημίου. ΘεσσαλίαςΡία Βογιατζή -Founder & CEO, Elastic Architects: Γεωργία ΣαδανάΚάλια Κωνσταντινίδου -Group Executive Officer, Empiria GroupStijn Oyen -Managing Director Design HotelsAlexandra Cousteau Συνιδρύτρια του οργανισμού Oceans 2050/National Geographic ExplorerΙωάννα Δρέττα -Πρόεδρος Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου / CEO Reds, Ellaktor Group / Πρόεδρος Marketing GreeceMassimo Osanna -Γενικός Διευθυντής Μουσείων του ιταλικού Υπουργείου ΠολιτισμούJette Cathrin Hopp -Διευθύντρια Ανάπτυξης και Νέων Έργων των Snøhetta σε Ευρώπη και Ηνωμένο ΒασίλειοJenny Southan -Ιδρύτρια και CEO της GlobetrenderDr Alessandro Inversini -Καθηγητής στο EHL Hospitality Business SchoolΠάνος Παλαιολόγος -Founder & CEO HotelBrain GroupΗλίας Κοκοτός -Director of Business Development at Elounda Collection Hotels & ResortsΜάρκος Χαϊδεμένος -Managing Director Canaves Collection: Kώστας ΠαναγάκηςΚώστας Βαρώτσος -Καλλιτέχνης /ΑρχιτέκτοναςΣυνέντευξη στην Τίνα ΜανδηλαράΤο συνέδριο Greece Talks θα πραγματοποιηθεί με την ευγενική χορηγία των εταιρειών: Aegean, AKTOR Όμιλος Εταιρειών, Alpha Bank, Attica Group, HELLENiQ ENERGY, ΔEH, Περιφέρεια Αττικής, ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε, Όμιλος Regency Entertainment, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και Goldair.Δείτε ΕΔΩ τον επίσημο ιστότοπο του συνεδρίου