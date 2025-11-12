Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Greece Talks 2025: Το συνέδριο για τον ελληνικό τουρισμό στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης - Δείτε βίντεο
Greece Talks 2025: Το συνέδριο για τον ελληνικό τουρισμό στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης - Δείτε βίντεο
Το Travel.gr, το Νο1 ταξιδιωτικό site, και το Πρώτο Θέμα διοργανώνουν την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο Grande Bretagne, το συνέδριο αφιερωμένο στην Ελλάδα και τον Τουρισμό, με τίτλο Greece Talks 2025: The Intelligence Age: Travel, Culture & Connection
Με τίτλο «The Intelligence Age: Travel, Culture & Connection», το Greece Talks, το συνέδριο που οργανώνει το travel.gr , το ταξιδιωτικό site του Πρώτου ΘΕΜΑτος, ανοίγει φέτος καίριες συζητήσεις για την εικόνα, την κουλτούρα, την επιχειρηματικότητα και τον Τουρισμό της χώρας στα χρόνια της τεχνητής νοημοσύνης και της εξελιγμένης τεχνολογίας.
Στο συνέδριο θα παραστεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ καθώς και επιδραστικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, από τον χώρο του Τουρισμού, των Επιχειρήσεων, της Οικονομίας, του Πολιτισμού και των Τεχνών.
Στο Greece Talks 2025 τίθενται επί τάπητος ζητήματα που διαμορφώνουν το μέλλον των ταξιδιών, την αυθεντική σύνδεση με τους προορισμούς, την προστασία του περιβάλλοντος, το place-making που δημιουργεί προορισμούς εμπειριών, την αειφορία στη φιλοξενία και τον ρόλο του Πολιτισμού και της Αρχιτεκτονικής στην εμπειρία του ταξιδιώτη.
Το συνέδριο, που θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, αναμένεται να αποτελέσει τόπο συνάντησης για ένα πολύπλευρο επιχειρηματικό οικοσύστημα που περιβάλλει το brand «Ελλάδα», προσφέροντας μοναδικές ευκαιρίες networking και ουσιαστικής ανταλλαγής ιδεών.
Δείτε το βίντεο με το πρόγραμμα του συνεδρίου:
Το πρόγραμμα του Συνεδρίου
10:15 Welcome Remarks
Έναρξη – Χαιρετισμοί Φώτης Τσιμέλας -Chief Product Officer & Ανδρονίκη Κολοβού -Διευθύντρια Travel.gr
10:30 Being Greek: Between Myth and Modernity
Κυριάκος Μητσοτάκης -Πρωθυπουργός
Γιάννης Μπέζος -Ηθοποιός
Moderator: Αντώνης Σρόιτερ
11:30 Intelligent Leadership in a Changing World
Kimberly Guilfoyle -Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Συνέντευξη στον Γιώργο Ευγενίδη
12:00 Bringing Together Government, Business & Society
Κωστής Χατζηδάκης -Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
Σπύρος Θεοδωρόπουλος -Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος BESPOKE SGA HOLDINGS Α.Ε. – Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΒ
Δημήτρης Κ. Τσιτσιράγκος -Πρόεδρος ΔΣ Alpha Bank
Νίκος Δρανδάκης -Entrepreneur (Taxi Beat/Sync)
Moderator: Μπάμπης Κούτρας
12:40 Shaping places for next generations
Σταύρος Παπασταύρου -Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Νίκος Χαρδαλιάς -Περιφερειάρχης Αττικής
Χάρης Κοκκώσης -Ομότιμος Καθηγητής Πολεοδομίας-Χωροταξίας, Πανεπιστημίου. Θεσσαλίας
Ρία Βογιατζή -Founder & CEO, Elastic Architects
Moderator: Γεωργία Σαδανά
13:10 Design, locality, and culture
Κάλια Κωνσταντινίδου -Group Executive Officer, Empiria Group
Stijn Oyen -Managing Director Design Hotels
13:25 BREAK
14:00 A Voice for the Oceans
Alexandra Cousteau Συνιδρύτρια του οργανισμού Oceans 2050/National Geographic Explorer
14:15 How Culture Shapes the Global Identity of Greece
Ιωάννα Δρέττα -Πρόεδρος Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου / CEO Reds, Ellaktor Group / Πρόεδρος Marketing Greece
14:30 From Heritage to Experience: The Future of Museums
Massimo Osanna -Γενικός Διευθυντής Μουσείων του ιταλικού Υπουργείου Πολιτισμού
14:45 Tomorrow’s Spaces: Designing for Connection
Jette Cathrin Hopp -Διευθύντρια Ανάπτυξης και Νέων Έργων των Snøhetta σε Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο
15:00 The Future of Travel: Trends Shaping Tomorrow
Jenny Southan -Ιδρύτρια και CEO της Globetrender
15:15 Become a Transformative Hospitality Leader
Dr Alessandro Inversini -Καθηγητής στο EHL Hospitality Business School
15:30 Hoteliers: Guardians of Destination
Πάνος Παλαιολόγος -Founder & CEO HotelBrain Group
Ηλίας Κοκοτός -Director of Business Development at Elounda Collection Hotels & Resorts
Μάρκος Χαϊδεμένος -Managing Director Canaves Collection
Moderator: Kώστας Παναγάκης
16:00 Art and Identity: How Greece Speaks to the World
Κώστας Βαρώτσος -Καλλιτέχνης /Αρχιτέκτονας
Συνέντευξη στην Τίνα Μανδηλαρά
Το συνέδριο Greece Talks θα πραγματοποιηθεί με την ευγενική χορηγία των εταιρειών: Aegean, AKTOR Όμιλος Εταιρειών, Alpha Bank, Attica Group, HELLENiQ ENERGY, ΔEH, Περιφέρεια Αττικής, ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε, Όμιλος Regency Entertainment, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και Goldair.
Δείτε ΕΔΩ τον επίσημο ιστότοπο του συνεδρίου
Στο συνέδριο θα παραστεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ καθώς και επιδραστικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, από τον χώρο του Τουρισμού, των Επιχειρήσεων, της Οικονομίας, του Πολιτισμού και των Τεχνών.
Στο Greece Talks 2025 τίθενται επί τάπητος ζητήματα που διαμορφώνουν το μέλλον των ταξιδιών, την αυθεντική σύνδεση με τους προορισμούς, την προστασία του περιβάλλοντος, το place-making που δημιουργεί προορισμούς εμπειριών, την αειφορία στη φιλοξενία και τον ρόλο του Πολιτισμού και της Αρχιτεκτονικής στην εμπειρία του ταξιδιώτη.
Το συνέδριο, που θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, αναμένεται να αποτελέσει τόπο συνάντησης για ένα πολύπλευρο επιχειρηματικό οικοσύστημα που περιβάλλει το brand «Ελλάδα», προσφέροντας μοναδικές ευκαιρίες networking και ουσιαστικής ανταλλαγής ιδεών.
Δείτε το βίντεο με το πρόγραμμα του συνεδρίου:
Το πρόγραμμα του Συνεδρίου
10:15 Welcome Remarks
Έναρξη – Χαιρετισμοί Φώτης Τσιμέλας -Chief Product Officer & Ανδρονίκη Κολοβού -Διευθύντρια Travel.gr
10:30 Being Greek: Between Myth and Modernity
Κυριάκος Μητσοτάκης -Πρωθυπουργός
Γιάννης Μπέζος -Ηθοποιός
Moderator: Αντώνης Σρόιτερ
11:30 Intelligent Leadership in a Changing World
Kimberly Guilfoyle -Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Συνέντευξη στον Γιώργο Ευγενίδη
12:00 Bringing Together Government, Business & Society
Κωστής Χατζηδάκης -Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
Σπύρος Θεοδωρόπουλος -Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος BESPOKE SGA HOLDINGS Α.Ε. – Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΒ
Δημήτρης Κ. Τσιτσιράγκος -Πρόεδρος ΔΣ Alpha Bank
Νίκος Δρανδάκης -Entrepreneur (Taxi Beat/Sync)
Moderator: Μπάμπης Κούτρας
12:40 Shaping places for next generations
Σταύρος Παπασταύρου -Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Νίκος Χαρδαλιάς -Περιφερειάρχης Αττικής
Χάρης Κοκκώσης -Ομότιμος Καθηγητής Πολεοδομίας-Χωροταξίας, Πανεπιστημίου. Θεσσαλίας
Ρία Βογιατζή -Founder & CEO, Elastic Architects
Moderator: Γεωργία Σαδανά
13:10 Design, locality, and culture
Κάλια Κωνσταντινίδου -Group Executive Officer, Empiria Group
Stijn Oyen -Managing Director Design Hotels
13:25 BREAK
14:00 A Voice for the Oceans
Alexandra Cousteau Συνιδρύτρια του οργανισμού Oceans 2050/National Geographic Explorer
14:15 How Culture Shapes the Global Identity of Greece
Ιωάννα Δρέττα -Πρόεδρος Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου / CEO Reds, Ellaktor Group / Πρόεδρος Marketing Greece
14:30 From Heritage to Experience: The Future of Museums
Massimo Osanna -Γενικός Διευθυντής Μουσείων του ιταλικού Υπουργείου Πολιτισμού
14:45 Tomorrow’s Spaces: Designing for Connection
Jette Cathrin Hopp -Διευθύντρια Ανάπτυξης και Νέων Έργων των Snøhetta σε Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο
15:00 The Future of Travel: Trends Shaping Tomorrow
Jenny Southan -Ιδρύτρια και CEO της Globetrender
15:15 Become a Transformative Hospitality Leader
Dr Alessandro Inversini -Καθηγητής στο EHL Hospitality Business School
15:30 Hoteliers: Guardians of Destination
Πάνος Παλαιολόγος -Founder & CEO HotelBrain Group
Ηλίας Κοκοτός -Director of Business Development at Elounda Collection Hotels & Resorts
Μάρκος Χαϊδεμένος -Managing Director Canaves Collection
Moderator: Kώστας Παναγάκης
16:00 Art and Identity: How Greece Speaks to the World
Κώστας Βαρώτσος -Καλλιτέχνης /Αρχιτέκτονας
Συνέντευξη στην Τίνα Μανδηλαρά
Το συνέδριο Greece Talks θα πραγματοποιηθεί με την ευγενική χορηγία των εταιρειών: Aegean, AKTOR Όμιλος Εταιρειών, Alpha Bank, Attica Group, HELLENiQ ENERGY, ΔEH, Περιφέρεια Αττικής, ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε, Όμιλος Regency Entertainment, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και Goldair.
Δείτε ΕΔΩ τον επίσημο ιστότοπο του συνεδρίου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα