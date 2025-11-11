«Φως» από τη ΔΕΗ στη νέα γενιά του ελληνικού κινηματογράφου

Sponsored Content

Από αριστερά προς δεξιά: Ο ηθοποιός κ. Γιώργος Νανούρης, η Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας Ομίλου ΔΕΗ, κα. Σοφία Δήμτσα, η νικήτρια του βραβείου «ΦΩΣ» powered by ΔΕΗ, κα. Χαρά Κυριαζή, η δημοσιογράφος κα. Καλλιόπη Αλπίτση, ο νικητής του βραβείου «ΦΩΣ» powered by ΔΕΗ, κ. Αλέξανδρος Νταβρής, ο κριτικός κινηματογράφου, κ. Παναγιώτης Τιμογιαννάκης.

Από αριστερά προς δεξιά: ο κριτικός κινηματογράφου, κ. Παναγιώτης Τιμογιαννάκης, η δημοσιογράφος κα. Καλλιόπη Αλπίτση, ο νικητής του βραβείου «ΦΩΣ» powered by ΔΕΗ, κ. Αλέξανδρος Νταβρής, o ηθοποιός κ. Γιώργος Νανούρης, η Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας Ομίλου ΔΕΗ, κα. Σοφία Δήμτσα, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, κ. Ορέστης Ανδρεαδάκης.

Από αριστερά προς δεξιά: o Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, κ. Λευτέρης Χαρίτος, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου, κ. Μιχαήλ Μαρμαρινός, ο Γενικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου, κ. Γιάννης Καπλάνης, η Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας Ομίλου ΔΕΗ, κα. Σοφία Δήμτσα, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, κ. Ορέστης Ανδρεαδάκης.

H Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας Ομίλου ΔΕΗ, κα. Σοφία Δήμτσα.

Πλάνο από την ειδική προβολή της ΔΕΗ.

Στο πλαίσιο του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε η ειδική προβολή της ταινίας «Ηλέκτρα 7», μιας παραγωγής του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου και της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, με την ευγενική χορηγία της ΔΕΗ. Η ταινία, εμπνευσμένη από την τραγωδία του Σοφοκλή, παρουσιάζει μέσα από επτά ξεχωριστά κεφάλαια μια σύγχρονη κινηματογραφική ανάγνωση του μύθου, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν της ελληνικής δημιουργίας. Η προβολή της ταινίας ανέδειξε τον ζωντανό διάλογο ανάμεσα στο θέατρο και τον κινηματογράφο, στηρίζοντας έμπρακτα τη συνεργασία καλλιτεχνών και κορυφαίων πολιτιστικών θεσμών.Κατά την τελετή απονομής του Φεστιβάλ, η ΔΕΗ απένειμε για δεύτερη χρονιά το βραβείο «ΦΩΣ» powered by ΔΕΗ, τιμώντας δύο πρωτοεμφανιζόμενους ηθοποιούς σε ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους. Το βραβείο, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους €3.000 για κάθε νικητή, απονεμήθηκε στους Αλέξανδρο Νταβρή και Χαρά Κυριαζή που ξεχώρισαν για τη δυναμική και την αυθεντικότητα των ερμηνειών τους, αναδεικνύοντας τη νέα γενιά του ελληνικού σινεμά.Την επιλογή των φετινών νικητών πραγματοποίησε τριμελής κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από τον κριτικό κινηματογράφου Παναγιώτη Τιμογιαννάκη, τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Γιώργο Νανούρη και την δημοσιογράφο Καλλιόπη Αλπίτση.Το 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου 2025, μετατρέποντας την πόλη της Θεσσαλονίκης σε ένα ανοιχτό πεδίο δημιουργίας, ιδεών και πολιτισμού, όπου συναντήθηκαν η τέχνη, η τεχνολογία και η ενέργεια.Με κεντρικό μήνυμα «Για τις ταινίες που μας συγκινούν, για τους δημιουργούς που μας εμπνέουν, για όλες εκείνες τις στιγμές που ο κινηματογράφος ήταν εκεί για εμάς, είμαστε εδώ για αυτόν», η ΔΕΗ αναδεικνύει τη διαχρονική της στήριξη στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που με το έργο τους «φωτίζουν» το σήμερα και το αύριο του ελληνικού σινεμά.Η ΔΕΗ, ο μεγαλύτερος Powertech Όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνδέει διαχρονικά την ενέργεια με τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τον πολιτισμό, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που φωτίζουν τη σύγχρονη πολιτιστική σκηνή της χώρας. Με τη συνεχή παρουσία της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, το Evia Film Project και τις δράσεις «Σινεμά με Θέα», η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στη νέα εποχή της 7ης τέχνης, αναδεικνύοντας τον κινηματογράφο ως μέσο έμπνευσης, κοινωνικού διαλόγου και βιώσιμης προόδου.Κεντρική φωτογραφία: Αναμνηστική κονκάρδα ΔΕΗ στο πλαίσιο του 66ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.