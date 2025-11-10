Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Νεαρός χτύπησε με το πατίνι του στον Βόλο και πήγε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες
Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την υγεία του παιδιού
Στο νοσοκομείο Βόλου για τις πρώτες βοήθειες μεταφέρθηκε ένα παιδί το οποίο τραυματίστηκε ενώ έκανε βόλτα με το πατίνι του.
Σύμφωνα με πληροφορίες τα τραύματα που έφερε ήταν ελαφρά και δεν υπήρχε κανένας λόγος ανησυχίας για την υγεία του.
