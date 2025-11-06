Κεφαλογιάννης: Οι 5 άξονες δράσης για ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού ενόψει της χειμερινής περιόδου

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ακόμη, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κώστας Κατσαφάδος, ο Γενικός Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Νίκος Παπαευσταθίου, ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών κ. Πέτρος Καμπούρης, ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Νίκος Χαρδαλιάς, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος ΠΣ Θεόδωρος Βάγιας, ο Γενικός Διευθυντής Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος κ. Βαγγέλης Γκουντούφας, ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Πασχάλης Συριτούδης, ο Επιτελάρχης του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος ΠΣ Αθανάσιος Μπαλάφας, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Αττικής Υποστράτηγος ΠΣ Αναστάσιος Παππάς, Διοικητές Πυροσβεστικών Σταθμών Νομού Αττικής, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, Διοικητές Πυροσβεστικών Σταθμών και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, του ΕΚΑΒ, του ΔΕΔΔΗΕ, του ΑΔΜΗΕ, των Δασαρχείων, των παραχωρησιούχων εταιρειών των αυτοκινητοδρόμων και εκπρόσωποι των εθελοντικών ομάδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας καθώς και άλλων κρίσιμων επιχειρησιακών και τεχνικών υπηρεσιών και φορέων.