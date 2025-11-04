Το μήνυμα Μητσοτάκη, η οδική ασφάλεια και το newsauto TALKS

Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, «κάθε ανθρώπινη ζωή που σώζεται είναι νίκη της Πολιτείας, των υπηρεσιών και των ίδιων των πολιτών που οδηγούν με υπευθυνότητα». Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στη φετινή έξοδο της 28ης Οκτωβρίου σημειώθηκαν οκτώ λιγότεροι θάνατοι από το 2024 και έντεκα λιγότεροι σε σύγκριση με το 2019, γεγονός που καταδεικνύει μια σταθερή και ουσιαστική βελτίωση στους δείκτες οδικής ασφάλειας.

Η σταθερή μείωση των τροχαίων θυμάτων που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια δεν είναι τυχαία. Απορρέει από τη βελτίωση των υποδομών, την αυστηρότερη επιτήρηση, αλλά κυρίως από μια αλλαγή νοοτροπίας που αρχίζει να διαμορφώνεται στους Έλληνες οδηγούς. Η Πολιτεία, με πρωτοβουλίες όπως το εκσυγχρονισμένο ΚΟΚ, οι νέες τεχνολογίες ελέγχου κυκλοφορίας και τα εκπαιδευτικά προγράμματα οδικής αγωγής, επιχειρεί να βάλει τέλος στη λογική της «ατυχίας» και να αναδείξει την ευθύνη όλων μας στο τιμόνι.

Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται και το 1ο Συνέδριο Newsauto Talks, που διοργανώνουν το newsauto.gr και το περιοδικό CAR του Ομίλου Πρώτου Θέματος, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ).

Τις εργασίες του συνεδρίου, που θα ανοίξει ο Πρωθυπουργός, θα πραγματοποιηθεί στις 11 Νοεμβρίου 2025 στο Ellinikon Experience Park με τη συμμετοχή Υπουργών, φορέων και εκπροσώπων της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να απευθύνει μήνυμα στο συνέδριο, ενώ θα το πλαισιώσουν με τη σημαντική τους παρουσία τέσσερις Υπουργοί, Δήμαρχοι και σημαντικοί (επι των θεμάτων) θεσμικοί παράγοντες.

Με τίτλο «Αυτοκίνητη, Κινητικότητα και Ελληνική κοινωνία» και θέμα «Αποδοτικά οχήματα, βιώσιμη πόλη» το newsauto TALKS θα επιχειρήσει να φωτίσει τις μεγάλες προκλήσεις στη χώρα μας. Η οδική ασφάλεια, η υπερφόρτωση των δρόμων, η ρύπανση, η ενεργειακή σπατάλη δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα που υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής. Δρόμοι όπως η Κηφισίας, η Κατεχάκη και ο Κηφισός αποτελούν καθημερινό παράδειγμα του προβλήματος: τα μποτιλιαρίσματα αυξάνουν την κατανάλωση, τη θερμοκρασία και τα νεύρα των πολιτών, ενώ το παράνομο παρκάρισμα και η έλλειψη υποδομών επιτείνουν το χάος.

Την ίδια στιγμή, ο στόλος των αυτοκινήτων στην Ελλάδα παραμένει από τα γηραιότερα στην Ευρώπη, με μέσο όρο ηλικίας τα 18 έτη στα Ι.Χ. και τα 23 στα φορτηγά, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες κυκλοφορούν χωρίς ΚΤΕΟ, ασφάλιση ή πληρωμένα τέλη.

Το Newsauto Talks θα ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο για το πώς η χώρα μπορεί να συνδυάσει την τεχνολογική πρόοδο, την οικονομική ανάπτυξη και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Η οδική ασφάλεια, όπως επισημαίνει και ο πρωθυπουργός, δεν είναι μόνο ζήτημα κανόνων. Είναι δείκτης πολιτισμού και σεβασμού προς τον συνάνθρωπο. Και το ότι οι αριθμοί των θυμάτων μειώνονται, έστω και αργά, δείχνει ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει, όταν αποφασίζει να το κάνει.