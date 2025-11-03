Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων με τέσσερις τραυματίες στη Λάρισα
Δύο έχουν τραυματιστεί σοβαρά και διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Λάρισα, στην παλαιά εθνική οδό, στο ύψος της Βιοκαρπέτ.
Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν σοβαρά δύο άτομα και δύο ελαφρά, σύμφωνα με το onlarissa.gr.
Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Η Τροχαία ρυθμίζει την κυκλοφορία, καθώς στο οδόστρωμα έχουν πέσει λάδια και καύσιμα.
