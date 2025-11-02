Φανούρη μου αδερφέ μου, θέλω να τον δω: Η ανατριχιαστική κραυγή της αδερφής του 39χρονου που έπεσε νεκρός στα Βορίζια
ΕΛΛΑΔΑ
Βορίζια Βεντέτα Κρήτη Αστυνομία Ηράκλειο Κρήτης

Φανούρη μου αδερφέ μου, θέλω να τον δω: Η ανατριχιαστική κραυγή της αδερφής του 39χρονου που έπεσε νεκρός στα Βορίζια

Η αδερφή του θύματος, συντετριμμένη αρχίζει να ουρλιάζει μόλις συνειδητοποιεί ότι ο αδερφός της είναι νεκρός

Σκηνές οδύνης και οργής εκτυλίχθηκαν στα Βορίζια της Κρήτης μετά τη δολοφονία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη. Η αδερφή του θύματος, συντετριμμένη αρχίζει να ουρλιάζει μόλις συνειδητοποιεί ότι ο αδερφός της είναι νεκρός.

Βίντεο που έχει ανέβει στο TikTok από το patriscrete αποτυπώνει την οδύνη και τον πόνο για τον χαμό του. «Φανούρη μου αδερφέ μου, δεν μπορώ, θέλω να τον δω».

@patriscrete

Βεντέτα στα Βορίζια: Η ανατριχιαστική κραυγή της αδερφής του 39χρονου έξω από το σπίτι του #patrisgr #crete #fyp #heraklion #video

♬ πρωτότυπος ήχος - Patris.gr
