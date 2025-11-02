Υπάρχουν συλλογές που γράφουν ιστορία. Υπάρχουν και άλλες που την ενσαρκώνουν.
Απεγκλωβίστηκε τραυματίας από δύσβατο σημείο στο Αθαμάνιο Άρτας
Επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με 1 όχημα
Το μεσημέρι της Κυριακής (2/11) πραγματοποιήθηκε μεταφορά ενός άνδρα, ο οποίος τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο στο Αθαμάνιο Άρτας και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Για τη μεταφορά του επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με 1 όχημα.
